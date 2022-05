El gran momento que vive Raúl Ruidíaz en la MLS no es casualidad, sino un trabajo de constancia. De otra manera no podría mantenerse en la cúspide. Desde su llegada en el 2018, el peruano no ha dejado de marcar goles y conducir a su equipo a ganar títulos hasta posicionarse entre los mejores jugadores de la liga. Recordemos el camino del delantero nacional por el Seattle Sounders y sus mejores momentos.

1. Primer título con el Seattle Sounders

A tan solo dos meses de pisar la MLS, Ruidíaz consiguió su primer título con el Seattle Sounders. Un 15 se septiembre del 2018 el delantero nacional marcaría dos tantos para darle a su equipo la Copa Cascadia tras vencer al Vancouver Whitecaps por 2 a 1. Este sería sólo el inicio de lo que el peruano lograría poco a poco con el conjunto americano.

2. Premios y reconocimientos

Con 10 goles en 14 partidos, la ‘Pulga’ recibió el Sounders FC’s 2018 Golden Boot de la temporada. Premio que luego repetiría en el 2019 y en el 2020 gracias a su excelente rendimiento y olfato goleador. En el área chica, pocos como él.

Asimismo, Seattle lo reconoció como el Mejor Atleta Masculino de la ciudad en el 2019 y lo incluyó en el XI ideal de la temporada. Además, en el 2021 entró a la lista de los 28 jugadores elegidos para disputar el Juego de las Estrellas de la MLS. Ni más ni menos.

¡Felicidades a los ganadores de nuestros premios 2018!



• MVP y Humanitario del Año: Stefan Frei



• Defensa del Año: Chad Marshall



• Bota de Oro: Raúl Ruidíaz pic.twitter.com/hTWaLsxs47 — Sounders FC en Español (@soundersfc_es) November 16, 2018

3. La segunda Copa MLS del club

Después de coronarse como los campeones de la conferencia Oeste del 2019 con dos goles de Ruidíaz, el Sounders levantaría su segunda Copa MLS en la historia del club luego de imponerse por 3-1 al Toronto FC. El peruano participaría con una asistencia en el primer tanto de su equipo y sentenciaría el encuentro con un tercer gol a los 89 minutos.

4. Su gol número 50

El 23 de junio del 2021, Ruidíaz marcó su gol número 50 con la camiseta del Seattle Sounders. El delantero peruano convertiría el tanto desde el punto penal con un disparo histórico a lo ‘panenka’ para el 2 a 1 contra el Real Salt Lake.

5. El primer título de Concachampions del Sounders

Ruidíaz le dio al Seattle Sounders la primera Concachampions, marcando dos tantos en un encuentro que terminaría 3 a 0 frente a Los Pumas, en un global de 5-2 a favor del cuadro americano. De esta manera, la hazaña del peruano y su equipo terminó con 16 años de hegemonía mexicana en la Liga de Campeones de la Concacaf, cerrando con broche de oro una temporada soñada.