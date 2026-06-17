Por Kenyi Peña Andrade

La goleada de Argentina por 3-0 sobre Argelia en su estreno en el Mundial 2026 tuvo a Lionel Messi como gran protagonista dentro del campo, pero también dejó un detalle que llamó la atención de los aficionados más observadores. El capitán albiceleste lució en su camiseta una combinación de distintivos que reflejan buena parte de la extraordinaria trayectoria que ha construido tanto con la selección argentina como en la historia de las Copas del Mundo.