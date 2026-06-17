La goleada de Argentina por 3-0 sobre Argelia en su estreno en el Mundial 2026 tuvo a Lionel Messi como gran protagonista dentro del campo, pero también dejó un detalle que llamó la atención de los aficionados más observadores. El capitán albiceleste lució en su camiseta una combinación de distintivos que reflejan buena parte de la extraordinaria trayectoria que ha construido tanto con la selección argentina como en la historia de las Copas del Mundo.

Entre los emblemas que acompañaron al rosarino destacó el parche que identifica a Argentina como vigente campeona del mundo, un reconocimiento reservado para la selección que conquistó la edición anterior del torneo. A ello se sumó la insignia dorada del Mundial 2026, reservada para los países que alguna vez lograron levantar el trofeo más importante del fútbol internacional.

La camiseta también incluyó el distintivo “United for Peace”, utilizado por todas las selecciones participantes como parte de una iniciativa promovida durante la competición. Sin embargo, fueron los reconocimientos individuales los que terminaron diferenciando aún más la indumentaria del capitán argentino respecto a la de la mayoría de futbolistas presentes en el torneo.

Parches en la camiseta de Messi (*actualizado al momento):

1. Campeón del mundo vigente.

2. Mundial 2026 DORADO (Sólo selecciones que han ganado la copa al menos una vez).

3. United for Peace (Igual para todos los equipos).

4. LEGACY (Personal/Jugador que participó de 5… https://t.co/2fLkTugjdp pic.twitter.com/Hg6WdyI07u — Lacasaca (@LaCasacaBlog) June 17, 2026

Messi saltó al terreno de juego con el parche “Legacy”, reservado para los jugadores que han participado en cinco Copas del Mundo, y con la insignia “Golden Ball”, que identifica a quienes fueron distinguidos como mejores jugadores de una edición mundialista. De esta manera, mientras firmaba un triplete histórico frente a Argelia, el número 10 también exhibía sobre su camiseta varios de los símbolos que resumen una carrera única en la élite del fútbol mundial.

VIDEO RECOMENDADO