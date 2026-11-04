El portero del FC Andorra, Jesús Owono, emitió un comunicado, a través de su club, en el que se muestra consternado por el fallecimiento de Jesús de Miguel.
El portero del FC Andorra, Jesús Owono, emitió un comunicado, a través de su club, en el que se muestra consternado por el fallecimiento de Jesús de Miguel.
Por Redacción EC

El portero del Andorra, Jesús Owono, mostró este miércoles su pesar por la muerte del delantero del Tenerife Jesús de Miguel y aseguró que “están siendo los días más difíciles” de su vida, en un comunicado difundido por su club FC Andorra.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?