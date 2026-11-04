El portero del Andorra, Jesús Owono, mostró este miércoles su pesar por la muerte del delantero del Tenerife Jesús de Miguel y aseguró que “están siendo los días más difíciles” de su vida, en un comunicado difundido por su club FC Andorra.

Owono protagonizó el choque con De Miguel en un partido de Segunda División de España el lunes, tras el cual el delantero del Tenerife acabaría falleciendo al día siguiente.

“Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado”, afirmó Owono en su mensaje.

“Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que le querían”, añadió el portero del Andorra.

Owono es consciente de que “habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto”.

“Pero, ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús”, concluye el mensaje de Owono.

Owono arrolló a De Miguel cuando el delantero del Tenerife se disponía a controlar un balón en el centro del campo.

De Miguel quedó tendido en el campo, donde fue atendido, antes de ser trasladado a un hospital de Tenerife, donde falleció al día siguiente.