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Resumen

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Enzo Fernández divide a los hinchas del Chelsea en su regreso a Stamford Bridge. (Foto: Agencias)
Enzo Fernández divide a los hinchas del Chelsea en su regreso a Stamford Bridge. (Foto: Agencias)
Por Marco Quilca León

Enzo Fernández volvió a ponerse la camiseta del Chelsea y su regreso a Stamford Bridge estuvo lejos de ser tranquilo. El mediocampista argentino ingresó en el segundo tiempo del amistoso ante Real Sociedad y recibió una recepción dividida por parte de los hinchas: mientras un sector lo abucheó, otro respondió con aplausos y el tradicional cántico dedicado al futbolista.

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