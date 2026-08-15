Enzo Fernández volvió a ponerse la camiseta del Chelsea y su regreso a Stamford Bridge estuvo lejos de ser tranquilo. El mediocampista argentino ingresó en el segundo tiempo del amistoso ante Real Sociedad y recibió una recepción dividida por parte de los hinchas: mientras un sector lo abucheó, otro respondió con aplausos y el tradicional cántico dedicado al futbolista.

El volante ingresó a los 61 minutos en reemplazo de Reece James y, además, tomó la cinta de capitán. Apenas apareció en el terreno de juego se escucharon silbidos desde las tribunas, aunque rápidamente otro grupo de aficionados comenzó a corear su nombre. La escena reflejó el particular momento que atraviesa el argentino en el conjunto londinense.

La molestia de algunos seguidores está relacionada principalmente con la incertidumbre que rodeó su futuro durante las últimas semanas. Fernández fue vinculado con el Manchester City, que llegó a mostrar interés en contratarlo, mientras Chelsea estableció una valoración cercana a los 120 millones de libras. Sin embargo, el plazo fijado por los ‘Blues’ terminó sin una oferta que cumpliera sus exigencias.

😳🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇦🇷 Los hinchas del Chelsea ABUCHEARON A ENZO FERNÁNDEZ en su vuelta a las canchas. pic.twitter.com/app7m8yQTh — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 15, 2026

Una relación que todavía tiene heridas

El contexto mundialista también forma parte de la historia. Fernández fue expulsado en la final del Mundial 2026 que Argentina perdió ante España, una derrota que todavía está fresca para los aficionados ingleses. A ello se sumaron las dudas generadas por sus declaraciones y las especulaciones sobre una posible salida de Stamford Bridge.

Pese al ambiente dividido, el argentino volvió a contar con el respaldo de una parte importante de la tribuna. Chelsea terminó imponiéndose 3-1 ante Real Sociedad en su último amistoso de pretemporada, resultado con el que el equipo dirigido por Xabi Alonso llega al inicio de la campaña 2026/27.

Enzo Fernández celebra tras marcar el gol del empate (1-1) durante el partido de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Inglaterra y Argentina, en Atlanta (EE. UU.) | Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER

Por ahora, todo apunta a que Fernández continuará en Chelsea. El club esperaba que permaneciera en Londres después de que Manchester City no presentara una propuesta que alcanzara su valoración, por lo que el argentino tendrá que convivir con una afición que, al menos por ahora, parece dividida entre olvidar las polémicas y recordar lo ocurrido durante el Mundial.

********

SOBRE EL AUTOR