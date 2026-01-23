El presidente de Senegal, Bassirou-Diomaye Faye, premió a los jugadores de su selección, con el pago de 75 millones de francos CFA (cerca de 115.000 euros) y la entrega de terrenos a cada uno por conseguir este domingo en Marruecos su segunda Copa de África, una victoria que ha desatado la euforia en el país.

“He entregado a cada León presente 75 millones de francos CFA”, afirmó el presidente la pasada noche desde el Palacio de la República, al precisar que también recibirán parcelas de 1.500 metros cuadrados en la Petite-Côte (Pequeña Costa, en francés), una popular zona del litoral senegalés al sur de la capital, Dakar.

Faye anunció también premios económicos y terrenos inferiores para los dirigentes de la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) y todos los miembros de la delegación que su país envió a la Copa de África, así como un total de 305 millones de francos CFA para el Ministerio de Deportes (cerca de medio millón de euros).

Además, el seleccionador nacional, Pape Thiaw, y el resto del equipo fueron condecorados en un acto solemne con el rango de Comandantes de la Orden Nacional del León, la más alta distinción de Senegal.

El presidente recibió a los jugadores después de que éstos desfilaran por las calles de Dakar para presentar su trofeo a miles de ciudadanos, en una ruta que incluyó el barrio Patte d’Oie (Pata de Ganzo), punto neurálgico de la ciudad y habitual lugar de procesiones multitudinarias.