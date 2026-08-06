Con la incorporación de Thiago Almada, River Plate dio por cerrado su mercado de pases con un total de nueve refuerzos y una inversión que alcanza los 67 millones de dólares, una de las más importantes de su historia reciente.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet apostó por futbolistas de experiencia y jerarquía con el objetivo de cambiar el rumbo de la temporada y competir por la Copa Sudamericana, luego de un irregular inicio en el Torneo Clausura.

Thiago Almada completó un mercado histórico para River

El campeón del mundo con la Selección Argentina se convirtió en el último refuerzo del conjunto de Núñez y en una de las operaciones más importantes del fútbol argentino en este mercado.

Junto a Almada llegaron Ángel Correa, Lucas Beltrán, Mauro Arambarri, Tobías Andrada, Francisco Ortega, Rafael Santos Borré, Giovanni González y Nicolás Otamendi, conformando un plantel con nombres de primer nivel.

De acuerdo con Ataque Futbolero River invirtió ¡67 millones de dólares! en 9 refuerzos en este mercado. El medio también precisó que Nicolás Otamendi arribó con el pase en su poder, mientras que el cuadro rioplatense adquirió el 50 % de la ficha de Thiago Almada, operación que representó una de las mayores inversiones del club.

‼️🇦🇷 RIVER INVIRTIÓ ¡67 MILLONES DE DÓLARES! EN 9 REFUERZOS EN ESTE MERCADO:



💰 USD 23M - Thiago Almada.

💰 USD 15M - Ángel Correa.

💰 USD 8.6M - Lucas Beltrán.

💰 USD 6M - Mauro Arambarri.

💰 USD 6M - Tobías Andrada.

💰 USD 5.8M - Francisco Ortega.

💰 USD 2.5M - Rafa Santos… https://t.co/T9fnH0hGoM pic.twitter.com/hGhPCVgcYr — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 6, 2026

Eduardo Coudet apuesta por un plantel de jerarquía

Las incorporaciones buscan potenciar a un equipo que todavía no logró despegar en la temporada. River aún no consiguió victorias en el Torneo Clausura 2026 y quedó eliminado de la Copa Argentina tras caer ante Aldosivi.

Con este escenario, la dirigencia decidió reforzar todas las líneas del plantel, confiando en que futbolistas como Thiago Almada y Ángel Correa puedan liderar la recuperación del equipo en la Copa Sudamericana.

Thiago Almada. (Foto: Argentina)

River se acerca a los 150 millones de dólares en incorporaciones en los últimos años

La fuerte inversión realizada en este mercado también confirma la política de incorporaciones del club durante los últimos años.

Desde el mercado que terminó con la salida de Martín Demichelis y el inicio del segundo ciclo de Marcelo Gallardo, hasta la actual gestión encabezada por Eduardo Coudet, River acumula cerca de 150 millones de dólares invertidos en refuerzos durante los últimos dos años y medio.

En su primera ventana de transferencias como entrenador del club, Coudet logró incorporar a futbolistas de renombre como Ángel Correa, Lucas Beltrán, Francisco Ortega, Nicolás Otamendi y Thiago Almada, consolidando uno de los mercados de pases más ambiciosos del fútbol sudamericano.

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