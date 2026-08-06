River apuesta fuerte por la Copa Sudamericana: los 67 millones de dólares que invirtió en su plantel. Foto: River Plate
River apuesta fuerte por la Copa Sudamericana: los 67 millones de dólares que invirtió en su plantel. Foto: River Plate
Por Redacción EC

Con la incorporación de Thiago Almada, River Plate dio por cerrado su mercado de pases con un total de nueve refuerzos y una inversión que alcanza los 67 millones de dólares, una de las más importantes de su historia reciente.

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