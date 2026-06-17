Resumen

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El delantero argentino Lionel Messi celebra el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol del Grupo J del Mundial de 2026 entre Argentina y Argelia, disputado en el Kansas City Stadium de Kansas City el 16 de junio de 2026. Foto: Roberto SCHMIDT / AFP
El delantero argentino Lionel Messi celebra el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol del Grupo J del Mundial de 2026 entre Argentina y Argelia, disputado en el Kansas City Stadium de Kansas City el 16 de junio de 2026. Foto: Roberto SCHMIDT / AFP
Por Redacción EC

La selección argentina continúa disfrutando de su gran momento en la Copa del Mundo, donde volvió a consolidarse como una de las protagonistas del torneo tras su primera victoria. En medio de ese contexto de euforia, se conoció un detalle que llamó la atención de los hinchas peruanos: una canción de Los Mirlos fue incluida entre las opciones oficiales para sonar cada vez que la Albiceleste marcara un gol.

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