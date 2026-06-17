La selección argentina continúa disfrutando de su gran momento en la Copa del Mundo, donde volvió a consolidarse como una de las protagonistas del torneo tras su primera victoria. En medio de ese contexto de euforia, se conoció un detalle que llamó la atención de los hinchas peruanos: una canción de Los Mirlos fue incluida entre las opciones oficiales para sonar cada vez que la Albiceleste marcara un gol.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) entregó a la FIFA una lista de cinco canciones para acompañar las celebraciones de la denominada Scaloneta durante el campeonato. Entre los temas seleccionados apareció ‘La danza de Los Mirlos’, una de las composiciones más emblemáticas del histórico grupo peruano de cumbia amazónica.

La canción compartió la lista con otros temas populares de Argentina y la región:

‘Matador’, de Onda Sabanera.

‘Pa’ la Selección’, de La T y La M.

‘La cumbia de los trapos’, de Yerba Brava.

‘La danza de Los Mirlos’, de Los Mirlos.

‘Cumbia sobre el mar’, de Los Palmeras.

La AFA optó por ‘Matador’, interpretada por Onda Sabanera, como la canción oficial que sonará cada vez que Argentina anote un gol durante el Mundial.

🇦🇷🎶 ¡LAS CANCIONES DE LA SCALONETA! AFA entregó a FIFA un listado de 5 canciones para que suenen cada vez que Argentina marque un gol en la Copa del Mundo:



🎊 ONDA SABANERA: MATADOR



🇦🇷 LA T Y LA M: PA' LA SELECCIÓN



🥁 YERBA BRAVA: LA CUMBIA DE LOS TRAPOS



🇵🇪 LOS MIRLOS: LA… pic.twitter.com/LnedHcL2Ue — SportsCenter (@SC_ESPN) June 17, 2026

Aunque el clásico de Los Mirlos no fue el elegido de manera definitiva, su inclusión en la lista oficial representa un reconocimiento importante para la música peruana dentro de uno de los eventos deportivos más seguidos del planeta.

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