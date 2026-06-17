Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La selección argentina continúa disfrutando de su gran momento en la Copa del Mundo, donde volvió a consolidarse como una de las protagonistas del torneo tras su primera victoria. En medio de ese contexto de euforia, se conoció un detalle que llamó la atención de los hinchas peruanos: una canción de Los Mirlos fue incluida entre las opciones oficiales para sonar cada vez que la Albiceleste marcara un gol.
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