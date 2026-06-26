Por José Antonio Bragayrac

Casi 40 minutos, cuenta Sebastián Beccacece, debió esperar en la estación de buses a que Jorge Sampaoli lo recogiera luego de un agotador viaje de tres días entre Buenos Aires y Lima. Llevaba dos bolsos de ropa y casi 72 horas sin bañarse, una billetera con algunos dólares y una agenda en la que había apuntado los números de casa y tomaba nota de cada idea que se le ocurriera sobre lo único que consumía cada minuto de sus días a los 22 años: el fútbol.

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