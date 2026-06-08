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Mientras las estrellas del fútbol acaparan la atención rumbo al Mundial 2026, detrás de cada selección hay otro protagonista clave: el entrenador. La próxima Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, reunirá a algunos de los técnicos más prestigiosos del planeta, muchos de ellos con salarios que reflejan su trayectoria, experiencia y peso dentro del fútbol internacional. Encabezando la lista aparece Carlo Ancelotti, quien asumió el reto de dirigir a Brasil con la misión de devolverle a la ‘Canarinha’ una Copa del Mundo tras más de dos décadas de espera. Su llegada no solo remeció el mercado de selecciones, también lo convirtió en el entrenador mejor remunerado entre los clasificados al torneo.