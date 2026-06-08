Resumen

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El italiano asumió el desafío de dirigir a Brasil tras una histórica etapa en el Real Madrid y recibe cerca de 11 millones de dólares al año, una cifra que lo coloca por encima de cualquier otro seleccionador presente en la cita mundialista. Foto: EFE
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Carlo Ancelotti
  • El italiano asumió el desafío de dirigir a Brasil tras una histórica etapa en el Real Madrid y recibe cerca de 11 millones de dólares al año, una cifra que lo coloca por encima de cualquier otro seleccionador presente en la cita mundialista. Foto: EFE
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    El italiano asumió el desafío de dirigir a Brasil tras una histórica etapa en el Real Madrid y recibe cerca de 11 millones de dólares al año, una cifra que lo coloca por encima de cualquier otro seleccionador presente en la cita mundialista. Foto: EFE

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    El italiano asumió el desafío de dirigir a Brasil tras una histórica etapa en el Real Madrid y recibe cerca de 11 millones de dólares al año, una cifra que lo coloca por encima de cualquier otro seleccionador presente en la cita mundialista. Foto: EFE

  • El alemán percibe alrededor de 6.8 millones de dólares por temporada al mando de Inglaterra, selección que llega al Mundial con la ambición de terminar con una sequía de títulos que se extiende desde 1966. Foto: EFE
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    El alemán percibe alrededor de 6.8 millones de dólares por temporada al mando de Inglaterra, selección que llega al Mundial con la ambición de terminar con una sequía de títulos que se extiende desde 1966. Foto: EFE

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    El alemán percibe alrededor de 6.8 millones de dólares por temporada al mando de Inglaterra, selección que llega al Mundial con la ambición de terminar con una sequía de títulos que se extiende desde 1966. Foto: EFE

  • El técnico alemán de la selección de fútbol de su país recibe 5.7 millones de dólares anuales. Foto: EFE
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    El técnico alemán de la selección de fútbol de su país recibe 5.7 millones de dólares anuales. Foto: EFE

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    El técnico alemán de la selección de fútbol de su país recibe 5.7 millones de dólares anuales. Foto: EFE

  • El director técnico de Uzbekistán percibe 4.6 millones de dólares por temporada con la selección de Asia central. Foto: EFE
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    El director técnico de Uzbekistán percibe 4.6 millones de dólares por temporada con la selección de Asia central. Foto: EFE

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    El director técnico de Uzbekistán percibe 4.6 millones de dólares por temporada con la selección de Asia central. Foto: EFE

  • El DT de Portugal tiene un sueldo de 4.6 millones de dólares por dirigir al cuadro liderado por Cristiano Ronaldo. Foto: EFE
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    El DT de Portugal tiene un sueldo de 4.6 millones de dólares por dirigir al cuadro liderado por Cristiano Ronaldo. Foto: EFE

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    El DT de Portugal tiene un sueldo de 4.6 millones de dólares por dirigir al cuadro liderado por Cristiano Ronaldo. Foto: EFE

  • El seleccionador francés 4.4 millones de dólares por estar al frente de los bleus. Este será su último mundial. Foto: EFE
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    El seleccionador francés 4.4 millones de dólares por estar al frente de los bleus. Este será su último mundial. Foto: EFE

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    El seleccionador francés 4.4 millones de dólares por estar al frente de los bleus. Este será su último mundial. Foto: EFE

  • El argentino dirige a la selección de Uruguay y recibe 4.1 millones de dólares por año. Foto: EFE
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    El argentino dirige a la selección de Uruguay y recibe 4.1 millones de dólares por año. Foto: EFE

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    El argentino dirige a la selección de Uruguay y recibe 4.1 millones de dólares por año. Foto: EFE

  • El entrenador neerlandés recibe 3.5 millones de dólares por dirigir a Países Bajos. Foto: EFE
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    El entrenador neerlandés recibe 3.5 millones de dólares por dirigir a Países Bajos. Foto: EFE

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    El entrenador neerlandés recibe 3.5 millones de dólares por dirigir a Países Bajos. Foto: EFE

  • El técnico argentino que dirige a la selección de Paraguay percibe ingresos anuales al rededor de los 2.9 millones de dólares.
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    El técnico argentino que dirige a la selección de Paraguay percibe ingresos anuales al rededor de los 2.9 millones de dólares.

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    El técnico argentino que dirige a la selección de Paraguay percibe ingresos anuales al rededor de los 2.9 millones de dólares.

  • El técnico de la vigente campeona tiene un sueldo de 2.7 millones de dólares.
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    El técnico de la vigente campeona tiene un sueldo de 2.7 millones de dólares.

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    El técnico de la vigente campeona tiene un sueldo de 2.7 millones de dólares.

Por Redacción EC

Mientras las estrellas del fútbol acaparan la atención rumbo al Mundial 2026, detrás de cada selección hay otro protagonista clave: el entrenador. La próxima Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, reunirá a algunos de los técnicos más prestigiosos del planeta, muchos de ellos con salarios que reflejan su trayectoria, experiencia y peso dentro del fútbol internacional. Encabezando la lista aparece Carlo Ancelotti, quien asumió el reto de dirigir a Brasil con la misión de devolverle a la ‘Canarinha’ una Copa del Mundo tras más de dos décadas de espera. Su llegada no solo remeció el mercado de selecciones, también lo convirtió en el entrenador mejor remunerado entre los clasificados al torneo.

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