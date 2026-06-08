Mientras las estrellas del fútbol acaparan la atención rumbo al Mundial 2026, detrás de cada selección hay otro protagonista clave: el entrenador. La próxima Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, reunirá a algunos de los técnicos más prestigiosos del planeta, muchos de ellos con salarios que reflejan su trayectoria, experiencia y peso dentro del fútbol internacional. Encabezando la lista aparece Carlo Ancelotti, quien asumió el reto de dirigir a Brasil con la misión de devolverle a la ‘Canarinha’ una Copa del Mundo tras más de dos décadas de espera. Su llegada no solo remeció el mercado de selecciones, también lo convirtió en el entrenador mejor remunerado entre los clasificados al torneo.

El ranking de técnicos mejor pagados también incluye nombres consolidados del fútbol mundial y algunas sorpresas. Aunque dirigir selecciones nacionales suele ser menos lucrativo que entrenar clubes de élite, varias federaciones han apostado fuerte por entrenadores de primer nivel con la intención de competir por el título más importante del planeta. Así, el Mundial 2026 no solo será una vitrina para los mejores futbolistas, sino también para estrategas que cargarán con enormes expectativas deportivas y contratos millonarios. Porque en el fútbol moderno, la presión, la experiencia y el prestigio también tienen precio desde el banquillo.