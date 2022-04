Louis van Gaal, actual estratega de la selección neerlandesa, reveló que lucha contra un agresivo cáncer de próstata mientras prepara al ‘Oranje’ para Qatar 2022. Su batalla contra el mal es desde hace un tiempo, dio a conocer este domingo en la televisión de su país.

El extécnico de Barcelona y Manchester United se presentó en el programa ‘Humberto’ del canal RTL para promocionar la película biográfica LOUIS, cuyo estreno es la próxima semana. En su aparición explicó cómo trata la enfermedad sin frenar sus labores como entrenador, sorprendiendo a propios y extraños.

“En cada periodo de mi etapa como entrenador de la selección tenía que salir por la noche al hospital sin que los jugadores se enteraran hasta ahora”, desveló el DT, que se trata a espaldas de sus dirigidos para no perjudicar la planificación de cara al próximo Mundial.

“Ellos no saben. Ven un sonrojo en mis mejillas y piensan: qué tipo tan saludable es. Por supuesto, este no es el caso”, señaló. “Creo que no le dices eso a la gente con la que trabajas porque podría influir en sus decisiones, así que pensé que no deberían saberlo”, agregó.

“No mueres de cáncer de próstata, al menos no en el noventa por ciento de los casos. Por lo general, son otras enfermedades subyacentes las que te matan. Pero yo tenía una forma bastante agresiva, fui irradiado 25 veces”, indicó Louis van Gaal.

