No está de acuerdo con las críticas que viene recibiendo Ronald Koeman que ha estado en la mira de los distintos medios de comunicación de España y de los seguidores del FC Barcelona por su función como entrenador de los azulgranas. Ante ello, Louis Van Gaal decidió salir en defensa de su compatriota durante la rueda de prensa previo al partido de Holanda vs. Gibraltar.

”Cuando todo va bien y haces grandes contribuciones, como ha hecho Frenkie de Jong en los últimos dos años, entonces no hay nada por lo que preocuparse. Pero cuando van mal, la gente del Barcelona siempre mira a los extranjeros. Y en este caso, se aplica el entrenador”, dijo Van Gaal en referencia a Koeman, porque “también es extranjero y holandés”.

Cabe destacar que van Gaal fue DT el Barcelona en dos etapas distintas, motivo por el que sostuvo que “la historia se repite” porque él también sufrió críticas cuando los resultados no le acompañaron, por lo que aconsejó a los neerlandeses del club catalán “no hacer mucho caso” a los comentarios negativos.

No obstante, Van Gaal reconoció que no está satisfecho con el último partido de Frenkie de Jong con la camiseta de la “Oranje”, en el que Países Bajos le ganó a Letonia (0-1). ”Le dije que no me gustó contra Letonia”, aseguró el seleccionador, aunque advirtió posteriormente que “no deberíamos hablar de las cualidades de los jugadores” porque, cuando critica a uno públicamente, sus palabras “cobran vida propia en los medios”.

Laporta aseguró que Koeman continúa

Tras días de incertidumbre sobre el futuro del técnico, Ronald Koeman, Laporta reiteró su confianza en el holandés: ”La secretaría técnica trabaja cada día, pero en ningún momento dije que Koeman no iba a continuar. Creo que se merece un margen de confianza”.

”La decisión es que Koeman continúa. Cuando las cosas no salen como uno quiere, todos estábamos desanimados”, explicó el presidente azulgrana.”Le pregunté si confiaba en el equipo. ‘Claro que confío. Necesito recuperar los lesionados’, me dijo. Quería continuar a toda costa y demostrar que este equipo es competitivo”, aseguró Laporta.