La Universidad de Chile se puso en ventaja sobre Alianza Lima apenas a los cinco minutos de juego del choque de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
LEE TAMBIÉN: Jairo Concha: el secreto detrás de su mejor año en la ‘U’, la influencia de Fossati y por qué su nueva cotización obliga a venderlo
El protagonista de la jugada fue el veloz atacante chileno Lucas Assadi, quien superó en velocidad a Gianfranco Chávez, con una defensa blanquiazul muy mal parada.
MIRA EL GOL DE LA U. DE CHILE
En el partido de ida, jugado en Matute, igualaron sin goles, por lo que todo se define en territorio chileno.
MIRA: Julio César Uribe postula a dos técnicos peruanos para dirigir a la selección: “Tienen la capacidad para poder guiar nuestro destino”
Como se recuerda, el encuentro se juega sin público por la sanción impuesta a la Universidad de Chile, tras violentos hechos ocurridos en su partido de la fase previa ante Independiente de Avellaneda.
El ganador de esta serie se medirá ante Lanús que dejó en el camino a Fluminense de Brasil.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- Con Buse cerca al Top 100, estas son las ubicaciones de los tenistas peruanos en el ranking ATP
- Fernando Cabada: “En el último clásico nos estaban filmando en cada paso, un poco más y nos filman en el baño”
- Óscar Ibáñez: “Nos quedamos con la tranquilidad de haber hecho un trabajo súper profesional, y sentado bases importantes de cara al futuro” | VIDEO
- Ignacio Buse: “La Copa Davis es la Copa Davis, y todo ranking queda de lado, porque nosotros como jugadores sacamos nuestra mejor versión”
- “Me llamaron de Rusia y Emiratos Árabes, pero...”: cuál será el futuro de Facundo Callejo, goleador de la Liga 1 con 20 goles en 24 partidos
Contenido sugerido
Contenido GEC