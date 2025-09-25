El veloz atacante chileno definió con mucha categoría en el inicio del encuentro por Copa Sudamericana en Coquimbo.
El veloz atacante chileno definió con mucha categoría en el inicio del encuentro por Copa Sudamericana en Coquimbo.
Redacción EC
Redacción EC

La se puso en ventaja sobre Alianza Lima apenas a los cinco minutos de juego del choque de vuelta por los cuartos de final de la .

LEE TAMBIÉN: Jairo Concha: el secreto detrás de su mejor año en la ‘U’, la influencia de Fossati y por qué su nueva cotización obliga a venderlo

El protagonista de la jugada fue el veloz atacante chileno Lucas Assadi, quien superó en velocidad a Gianfranco Chávez, con una defensa blanquiazul muy mal parada.

MIRA EL GOL DE LA U. DE CHILE

En el partido de ida, jugado en Matute, igualaron sin goles, por lo que todo se define en territorio chileno.

MIRA: Julio César Uribe postula a dos técnicos peruanos para dirigir a la selección: “Tienen la capacidad para poder guiar nuestro destino”

Como se recuerda, el encuentro se juega sin público por la sanción impuesta a la Universidad de Chile, tras violentos hechos ocurridos en su partido de la fase previa ante Independiente de Avellaneda.

El ganador de esta serie se medirá ante Lanús que dejó en el camino a Fluminense de Brasil.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC