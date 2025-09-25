La Universidad de Chile se puso en ventaja sobre Alianza Lima apenas a los cinco minutos de juego del choque de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El protagonista de la jugada fue el veloz atacante chileno Lucas Assadi, quien superó en velocidad a Gianfranco Chávez, con una defensa blanquiazul muy mal parada.

MIRA EL GOL DE LA U. DE CHILE

¡GOOOL DE UNIVERSIAD DE CHILE!



Lucas Assadi se fue mano a mano con Guillermo Vizcarra y abrió el pie para el 1-0 sobre Alianza Lima. a los 5 minutos.



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS#Sudamericana pic.twitter.com/cYef1gtlSS — DSPORTS (@DSports) September 26, 2025

En el partido de ida, jugado en Matute, igualaron sin goles, por lo que todo se define en territorio chileno.

Como se recuerda, el encuentro se juega sin público por la sanción impuesta a la Universidad de Chile, tras violentos hechos ocurridos en su partido de la fase previa ante Independiente de Avellaneda.

El ganador de esta serie se medirá ante Lanús que dejó en el camino a Fluminense de Brasil.

