Lucas Torreira continúa con las celebraciones con el Atlético de Madrid, pues este fin de semana se quedaron con el título de la LaLiga Santander. El volante de la selección de Uruguay se alista para la Copa América, pero volvió a demostrar su fanatismo por Boca Juniors, club al que le gustaría llegar.

El charrúa dejará el cuadro Colchonero para volver a Arsenal, dueño de su carta pase, y recordó el duro inicio del 2020. Su madre falleció por COVID-19 en marzo y en aquel entonces el volante expresó sus ganas de llegar a Boca Juniors. Sin embargo, a medida que avanzó la temporada de LaLiga Santander fue acostumbrándose en el Atlético de Madrid.

“La idea mía es de jugar en Boca, y sé que lo voy a hacer. Si no es ahora será más adelante, lo más importante es que el sueño no se pierde, se sigue alimentando y eso para mí es muy bueno”, dijo Torreira en una exclusiva con ‘Olé’. Precisamente, el medio citado indica que el charrúa no figura e los planes de Boca Juniors para la próxima temporada.

Show Player

Sueño Xeneize

Tanto Lucas como su papá Ricardo reconocen el deseo del charrúa de jugar por el Xeneize. Independientemente de su hincha por Boca Juniors, las ganas del jugador se incrementaron por el fallecimiento de su madre y Torreira se planteó abandonar Europa para estar más cerca de su familia.

“De momento no sé nada. Tengo un contrato todavía de dos años con el Arsenal y obviamente cuando termine la Selección tendré que volver al Arsenal y recién ahí veremos, analizaremos con mi representante qué es lo mejor para mí. Pero tengo que dejar muy claro que yo fui muy feliz en el Atlético y me fui campeón, así que estoy muy orgulloso”, finalizó el volante de la selección de Uruguay.

Conforme a los criterios de Saber más