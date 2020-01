Luis Abram continúa destacándose en el fútbol argentino. Este sábado, el defensor se lució con una gran asistencia durante el compromiso amistoso entre Vélez Sarsfield y Club Atlético All Boys, disputado en las instalaciones de la Villa Olímpica.

El zaguero tenía el control de la pelota en su campo. El futbolista de la selección peruana levantó la cabeza y metió un pase largo que pudo controlar el delantero Pablo Galdames, quien convirtió el 2-0 para los suyos.

“Pelota filtrada por Abram para que el chileno pise el área y defina cruzado”, describió Vélez Sarsfield a través de la cuenta oficial en Twitter. Previamente, en el mismo medio, informaron a los hinchas sobre el tanto de Florián Monzón para el 1-0.

El ex Sporting Cristal no terminó el compromiso ante All Boys. El entrenador Gabriel Heinze ordenó que el central nacional sea sustituido por Damián Fernández, quien concluyó el choque que no tuvo más movimientos en el marcador.

Jugada destacada

Los comentaristas del canal argentino TyC Sports quedaron gratamente sorprendidos por la acción de Luis Abram. “¡Qué lindo ese cambio de frente!”, expresó la presentadora del espacio. “Un gran cambio de frente, ¿no?”, secundó otro.

Como se recuerda, el futbolista de 23 años estuvo vinculado al Galatasaray de Turquía. Sin embargo, la institución argentina rechazó una oferta por uno de los hombres más valiosos de la actual plantilla.