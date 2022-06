“Ahora se suben todos al barco de Advíncula, pero yo me acuerdo cuando éramos 10 loquitos contra viento y marea, eh”, “lo del peruano es una locura; experiencia y jerarquía pura”, “le tocó marcar a Willian y solo fue gambeteado una vez”, “se bajó del avión, jugó 2 partidos y como vieron que al principio no era Alexander Arnold lo criticaron a más no poder. Qué pedazo de jugador”, “Advíncula nos salió 3 palos. Baratísimo por lo que nos está dando”, “es el mejor jugador de este equipo”, “defiende, ataca, mete, marca, se la banca como un campeón, te hace el desayuno y te cuida los pibes jaja. Qué hombre”.

Hace dos semanas, Luis Advíncula solo quería taparse el rostro y secarse las lágrimas con la Blanquirroja. Lo único que se le cruzaba por la cabeza era renunciar a la selección peruana y desaparecer del mapa. Hoy, ese velocista que se gana la vida pateando una pelota podría hacer un mural con los elogios que le prodiga la barra de Boca Juniors.

Ayer, el ‘Rayo’ de 32 años brindó una de sus mejores actuaciones con la casaquilla xeneize ante un rival temible que además se hallaba en casa: Corinthians, en Sao Paulo, por los octavos de final de la Copa Libertadores. El diario Olé le puso 6.5 puntos mientras que TyC Sports lo calificó con un 7 clavado. Solo el arquero Agustín Rossi que tapó un penal estuvo un pasito adelante, y solo el back Izquierdoz que juega por derecha le hizo la pelea entre los más destacados.

Las estadísticas dicen que Advíncula recuperó siete balones, dio 39 pases correctos, ganó cinco duelos y solo una vez fue superado en el mano a mano durante los 90 minutos. Esa única ocasión se debe a un amague de William, el exChelsea, que no se olvidará nunca del “4″ de Boca Juniors: lo friccionó tanto que lo sacó el partido. Le movió el hombro, y luego se lo acomodó. Es decir, Advíncula le pegó y quedó como un caballero. Encima, apretó a Roger Guedes, delantero el Corinthians, cuando le tocó patear el penal.

Más allá de los números es desde lo simbólico que Advíncula ha convencido al hinchada de Boca Juniors. Porque en un equipo grande no basta con jugar bien, sino también con lo que proyectas. Hace unos días, ante Unión, fue en busca del zurdo Franco Troyansky para reclamarle una burla en La Bombonera, en el día del cumpleaños número 44 de Juan Román Riquelme. Detalles que se enmarcan en la filosofía ‘bostera’.

“Que Advíncula haya ‘defendido’ a la gente de Boca siempre son gestos que al hincha le gustan, más allá de que en este caso fue a increpar a un rival. Pero sin dudas que Advíncula tiene el temperamento con el que se refleja el hincha de Boca”, dice el periodista argentino del diario Olé, Nicolás Migliavacca que cubre todas las incidencias de Boca Juniors.

Migliavacca, además, resalta el hecho de que luego de errar un penal ante Australia y ver interrumpido su sueño de clasificar a Qatar 2022, Advíncula no se tomó unos días de reflexión y relajo, que nadie le hubiese criticado, sino que se colocó el overol de Boca bajo la guía de su técnico, Sebastián Battaglia. “Lo que pasó con Perú y sobre todo con Advíncula pegó fuerte en el hincha de Boca, que además valoró mucho el gesto de Luis de primero ir a celebrar el título a La Bombonera y luego que rápidamente se pusiera a disposición de Battaglia pese al descanso que le había otorgado el club”, expone.

Hasta hace un tiempo, Luis Advíncula era tan cuestionado como Carlos Zambrano. Se dudaba de sus capacidades y se ponía en discusión su cartel de jugador de selección. Para el periodista Ariel Senosiain, autor de Messi, el genio completo y creador del podcast Qatar: historias de una ilusión, solo era cuestión de tiempo para que se afianzara en el club del que era hincha Maradona.

“Tardó en mostrarse como un jugador de selección, pero hoy sin duda lo hace. Es fuerte en el mano a mano y no solo se proyecta con naturalidad, sino que es seguro defensivamente. Ayer fue uno de los puntos altos de Boca. Siempre cuando llega un jugador a River o a Boca necesita un tiempo de adaptación. Eso fue lo que pasó. Faltaba que se sintiera más cómodo y que los compañeros lo conocieran más”, explica.

Luis Advíncula fue un muro para William, la exestrella de la selección brasileña. (Foto: Alejandro Pagni)

Senosiain, de amplia trayectoria en televisión, considera que la versión de este Advíncula de 2022 con la chompa de Boca está muy por encima del grato recuerdo que dejó en el 2016, cuando se calzó la rojinegra de Newell’s Old Boys. “Él acá había dejado una buena imagen en Newell’s. Aun así, creo que ahora está mejorado como jugador. En Newell’s atacaba bien, pero siempre tenía algún problema a sus espaldas, hoy es más completo. Incluso pasa menos al ataque que Fabra del otro lado, pero lo hace para compensar la línea defensiva”, precisa.

Este martes 5 de julio, Corinthians visitará una Bombonera abarrotada que empujará a su equipo a los cuartos de final de la Libertadores. En la franja derecha tendrá un cerrojo llamado Luis Advíncula. Un hombre que pasó de sufrir a soñar en un pestañeo.