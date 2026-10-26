Luis de la Fuente fue elegido el mejor entrenador del mundo en la gala del Balón de Oro 2026, celebrada este lunes en Londres. El seleccionador de España recibió el reconocimiento después de conducir a la ‘Roja’ a la conquista del Mundial 2026, un logro que consolidó su posición entre los técnicos más destacados del fútbol internacional.

El entrenador español se impuso en la votación a otros candidatos como Luis Enrique, técnico del Paris Saint Germain; Mikel Arteta, del Arsenal; Unai Emery, del Aston Villa; y Vincent Kompany, del Bayern Múnich. La distinción reconoce el trabajo de De la Fuente al frente de una selección que alcanzó la gloria mundialista tras vencer por 1-0 a Argentina en la final.

Luis de la Fuente con la Copa del Mundo.

Tras recibir el premio, De la Fuente destacó el papel de sus futbolistas y atribuyó el reconocimiento al esfuerzo colectivo. “¿El secreto para ganar todos los trofeos? Los futbolistas con los que trabajo son humildes, y además tenemos una cantidad increíble de talento. Este es su éxito. Estas personas han construido este logro”, expresó el técnico, quien puso en primer plano a los jugadores que hicieron posible los títulos.

El galardón llega después de una etapa exitosa para el seleccionador, que asumió el mando de España en diciembre de 2022. Desde entonces, conquistó la Nations League en 2023, la Eurocopa en 2024 y ahora la Copa del Mundo de 2026. Esta última consagración fue determinante para su candidatura al premio, en una temporada en la que el combinado español volvió a situarse en la cima del fútbol internacional.

LUIS DE LA FUENTE IS THE MEN’S COACH OF THE YEAR! #ballondor https://t.co/asoNfyDyM7 — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

Además del reconocimiento individual, De la Fuente recibió una noticia importante para su futuro: la Real Federación Española de Fútbol anunció su renovación hasta 2032, lo que le permitirá continuar al frente de la selección durante los próximos años. Con el premio al mejor entrenador del mundo, el técnico cierra una temporada histórica y suma un nuevo hito a su trayectoria en el fútbol español.

Por otro lado, el también español Pere Romeu obtuvo el premio a mejor entrenador de fútbol femenino. El seleccionador catalán se alza con el trofeo tras conseguir la Liga y la Champions con el Barcelona femenino.