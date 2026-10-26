Luis de la Fuente, técnico de la Selección España, equipo que se convirtió en el campeón del Mundial 2026. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)
Luis de la Fuente, técnico de la Selección España, equipo que se convirtió en el campeón del Mundial 2026. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)
/ ODD ANDERSEN
Por Redacción EC

Luis de la Fuente fue elegido el mejor entrenador del mundo en la gala del Balón de Oro 2026, celebrada este lunes en Londres. El seleccionador de España recibió el reconocimiento después de conducir a la ‘Roja’ a la conquista del Mundial 2026, un logro que consolidó su posición entre los técnicos más destacados del fútbol internacional.

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