Luis Díaz resolvió con categoría y convirtió el 1-0 de Liverpool vs. Fulham en la primera jornada de la Premier League. Sin embargo, la conquista del colombiano fue anulada por una posición adelantada previa de su compañero Andrew Robertson. De ese modo, los locales en el estadio Craven Cottage pasaron un gran susto.

En un compromiso parejo, sobre el minuto 14, el elenco liderado por Jürgen Klopp progresó en el terreno del adversario. Es así como Mohamed Salah, pese a tener encima a Joao Palhinha, logró combinar con Roberto Firmino. De inmediato, el brasileño filtró la pelota entre los defensores del adversario y dejó en buena posición a Robertson.

Con todo a su favor, el lateral de Escocia eligió el segundo poste para definir, pero el guardameta Marek Rodak logró bloquear. Sin embargo, el peligro no se alejó, pues la redonda quedó en el aire y todavía dentro del área de Fulham. En medio de ese contexto completo, el defensor Kenny Tete intentó hacer el rechace.

Para mala suerte del elenco anfitrión, el zaguero Tete no conectó por completo la pelota. Entonces, Luis Díaz se apoderó del globo e intentó rematar bajo los tres postes, aunque el número 2 de Fulham lo impidió. De todos modos, el colombiano gozó de una nueva chance para disparar. De ese modo, marcó un golazo para el primero de la jornada.

Sin embargo, el juez de la contienda señaló que el tanto del ex Porto no debía ser validado por una posición incorrecta. El artillero de la selección colombiano no tuvo nada que ver con ello, pues el que cometió la infracción había sido Robertson, que, cuando recibió el pase de Firmino, había estado delante de la línea final del combinado de Londres.