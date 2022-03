La selección de Colombia se quedará con las ganas de jugar el Mundial Qatar 2022. Si bien la ‘Tricolor’ hizo la tarea y le ganó a Venezuela en el cierre de las Eliminatorias, los números no le alcanzaron y solo pudo llegar al sexto lugar del certamen. Hoy, hay tristeza en el vecino país y, por supuesto, lo jugadores lo reflejan.

“Desde pequeño, soñé con vestir esta camiseta y portarla con orgullo en un Mundial. Duele demasiado no haberlo conseguido, duele por mí, por mis compañeros, por nuestras familias y por todo el país que nos apoyó siempre”, escribió el futbolista en un emotivo mensaje en Instagram.

Por otro lado, el atacante que integra el Liverpool prometió mejorar en lo que viene y ya apunta al siguiente Mundial. “Mantengo la ilusión y las ganas de luchar por este sueño, queda mucho por trabajar y mejorar juntos, de mi parte tendrán mi compromiso y sepan que dejaré todo para conquistar ese objetivo. Tendremos revancha”, sentenció.

El mensaje de Luis Díaz en Instagram.

El dolor de James Rodríguez

24 horas después de aquel trago amargo, el volante colombiano publicó un sentido mensaje en redes sociales para los hinchas. “Lo más lindo que me ha pasado en mi carrera como futbolista, fue el asistir a dos mundiales representando la camiseta que más amo, la amarilla de mi selección. Hoy tengo un dolor profundo. Considero que nuestro país tiene talento y jugadores para siempre hacer parte del Mundial”, se lee en las primeras líneas.

“Me siento triste y no sólo por mi, también por mis compañeros que merecen brillar y se que tienen como. No se que venga para los próximos procesos, no sé si esté o no. Lo que si sé, es que me rompe el alma perder, me incomoda no estar clasificado y esto no puede volver a pasar”, continuó.

“Deseo que Colombia vaya a todos los mundiales, que vengan los títulos en las distintas competencias y categorías. Debemos planificar, unir fuerzas y trabajar mucho desde lo administrativo y lo deportivo para volver a mostrar al mundo la potencia y talento de nuestra tierra”, finalizó el deportista del Al Rayyan.