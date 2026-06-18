Luis Díaz vivió una noche especial con la Selección Colombia al disputar por primera vez un partido en una Copa del Mundo. El delantero destacó la emoción de representar a su país en el Mundial 2026 y valoró la victoria por 2-1 sobre Uzbekistán que permitió al equipo cafetero iniciar con el pie derecho su camino en el Grupo K.

“Este Mundial para mí es superespecial, es mi primer Mundial”, declaró Luis Díaz ante los medios luego del partido. El futbolista reconoció la importancia de este momento en su carrera y aseguró que el objetivo es seguir avanzando en el torneo.

El extremo también tuvo palabras para su tierra natal y recordó con emoción a Barrancas, La Guajira, lugar donde nació. “Mi pueblo estaría brincando de orgullo por lo que he hecho esta noche y Colombia en especial también”, señaló el jugador. Díaz aseguró que todo el país vive con ilusión la participación de la selección en la Copa del Mundo.

"COLOMBIA SUEÑA EN GRANDE" Lucho Díaz, el MVP del debut colombiano en la Copa del Mundo le envió un mensaje a todos sus compatriotas tras el triunfo ante Uzbekistán.



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El futbolista colombiano también habló sobre el rol que busca asumir dentro del equipo dirigido por Néstor Lorenzo. “Tengo que trabajar duro, tengo que encaminar este grupo, esta selección, junto a los que tienen más experiencia”, afirmó.

Luego de su estreno mundialista, Luis Díaz dejó claro que Colombia mantiene la ilusión de llegar lejos en el campeonato. “Toda Colombia sueña en grande y espera estos momentos, así que le dedicamos el triunfo a ellos”, comentó. El delantero ahora apunta a seguir creciendo con la selección en los próximos partidos del Mundial 2026.

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