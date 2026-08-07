Luis Díaz sorprendió con un golazo en su regreso al Bayern Múnich: así fue su tanto ante Aston Villa. Foto: Bayern Múnich
Luis Díaz sorprendió con un golazo en su regreso al Bayern Múnich: así fue su tanto ante Aston Villa. Foto: Bayern Múnich
Por Redacción EC

Luis Díaz comenzó a dejar su sello en la nueva temporada con Bayern Múnich. El delantero colombiano marcó un golazo en el triunfo por 2-1 ante Aston Villa, en un amistoso de pretemporada disputado en Hong Kong.

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