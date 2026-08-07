Luis Díaz comenzó a dejar su sello en la nueva temporada con Bayern Múnich. El delantero colombiano marcó un golazo en el triunfo por 2-1 ante Aston Villa, en un amistoso de pretemporada disputado en Hong Kong.

El ‘Guajiro’ ingresó para disputar la última media hora del encuentro y necesitó pocos minutos para aparecer en el marcador. Tras recibir un pase del juvenil Arijon Ibrahimović, el atacante se perfiló desde el sector izquierdo y preparó el terreno para sacar un potente remate.

Su disparo terminó en el fondo de la red y significó el 2-0 parcial para el conjunto alemán.

¡Golazo del ‘Guajiro’! Luis Díaz anotó para Bayern Múnich ante Aston Villa. Foto: Bayern Múnich

Así fue el golazo de Luis Díaz ante Aston Villa

La jugada comenzó con la participación de Arijon Ibrahimović, quien encontró a Luis Díaz en una posición favorable.

El colombiano recibió por la izquierda, avanzó en diagonal hacia el centro y realizó el movimiento necesario para acomodarse a su pierna hábil. Después de generar el espacio, sacó un potente remate que dejó sin opciones al arquero del Aston Villa.

El tanto significó el primer gol de Luis Díaz en esta preparación de cara a la temporada 2026-27 y confirmó las buenas sensaciones que dejó durante sus primeros minutos en el compromiso.

"Luis Díaz"



Por el golazo que hizo en un amistoso con el Bayern Múnich. pic.twitter.com/diP3IJ36lB — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) August 7, 2026

Bayern Múnich cerró su preparación en Asia

El partido ante Aston Villa significó el cierre de la preparación de Bayern Múnich en Asia.

El equipo dirigido por Vincent Kompany terminó imponiéndose por 2-1 y sumó una nueva victoria en sus encuentros preparatorios antes del comienzo oficial de la temporada.

Luis Díaz, por su parte, busca llegar en las mejores condiciones al inicio de la campaña y consolidarse como una pieza importante dentro del ataque del conjunto bávaro.

El conjunto bávaro enfrentará a Leipzig el próximo 15 de agosto, en un partido que servirá como última prueba antes de comenzar oficialmente la temporada 2026-27.

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