El PSG decidió blindar a Luis Enrique y confirmó la renovación del técnico español hasta finales de la temporada 2030, extendiendo una relación que comenzó hace tres años y que ha transformado al conjunto parisino. El acuerdo, negociado desde hace varios meses, ratifica la confianza del club en el entrenador asturiano pese al irregular inicio de temporada en la Ligue 1.

La apuesta del PSG se explica principalmente por los resultados obtenidos bajo su dirección. Luis Enrique se convirtió en el técnico más laureado de la historia de la institución, con 13 títulos conquistados, entre ellos tres Ligue 1, dos Copas de Francia y, especialmente, las dos primeras Champions League de la historia del club.

La renovación, sin embargo, llegó en medio de un comienzo inesperadamente complicado para el campeón francés. Apenas horas después del anuncio, el PSG cayó 2-1 ante Mónaco en el Parque de los Príncipes, resultado que prolongó su mal arranque en el torneo. El equipo todavía no suma victorias y apenas registra dos empates y una derrota.

Le Paris Saint-Germain se réjouit d’annoncer la prolongation de contrat de son entraîneur, Luis Enrique, ainsi que celles de ses joueurs : Lucas Beraldo, Senny Mayulu, João Neves, Willian Pacho et Fabián Ruiz. ✍️❤️💙 pic.twitter.com/KM8Wtn6l5U — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 4, 2026

¿Cuánto ganará Luis Enrique?

El nuevo vínculo también supondrá una importante mejora económica para Luis Enrique. Según L’Équipe, el entrenador pasará a percibir alrededor de 20 millones de euros brutos por temporada, frente a los aproximadamente 12 millones que recibía hasta ahora. De esta manera, su salario aumentará en unos ocho millones de euros anuales y lo colocará entre los técnicos mejor pagados del fútbol mundial.

El presidente Nasser Al-Khelaïfi considera a Luis Enrique “el mejor entrenador del mundo”, una muestra del peso que ha adquirido el técnico en el proyecto parisino. Con su renovación hasta 2030, el club busca darle continuidad a una etapa que ya cambió su historia y que ahora tendrá como objetivo mantener al PSG en la élite europea.

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