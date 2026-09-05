Luis Enrique renueva con PSG hasta 2030: conoce los detalles del millonario contrato. (Foto: EFE)
Luis Enrique renueva con PSG hasta 2030: conoce los detalles del millonario contrato. (Foto: EFE)
Por Redacción EC

El PSG decidió blindar a Luis Enrique y confirmó la renovación del técnico español hasta finales de la temporada 2030, extendiendo una relación que comenzó hace tres años y que ha transformado al conjunto parisino. El acuerdo, negociado desde hace varios meses, ratifica la confianza del club en el entrenador asturiano pese al irregular inicio de temporada en la Ligue 1.

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