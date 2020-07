El 24 de julio del año 2000, Real Madrid fichó a Luis y remeció la órbita de Barcelona con una operación inesperada. Joan Gaspart, presidente de aquel entonces, habló con Marca de España y recuerda este hecho como “una genialidad, pero ilegal”. Esto significó una de las mayores polémicas en el fútbol de España.

“De lo que fue aquello, del fichaje y cómo se produjo se ha contado todo. Yo he dado siempre mi versión y creo que nadie aún la ha cuestionado. ¿Si pudimos hacer algo más? Puede ser, pero posiblemente hubiera supuesto ahogar la economía del club. Y el Barça era lo primero. Siempre”, señaló.

Gaspart recordó también que conversó con Figo previo a este acuerdo con Real Madrid y un día antes de la presentación el portugués pidió un aval ante la oferta de Florentino Pérez para integrarse al equipo rival.

“Yo le ofrecí todas las garantías legales, que lo íbamos a pelear, que era un caso de una ilegalidad. Que estuviera tranquilo por eso. Pero no, él quería un aval de La Caixa. ¡De La Caixa! Era medianoche, yo acababa de ser elegido presidente y me encontraba con eso. No podía ser. Por ningún lado. Ni por tiempo, ni por el fondo de lo que pedía”, contó Gaspart.

