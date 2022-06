River Plate quiere reforzar la delantera para encarar la segunda parte de la temporada. Hay dos opciones para potenciar ese lado de la cancha: Miguel Borja y Luis Suárez. Sobre el segundo futbolista, Marcelo Gallardo brindó una actualización después de concretar la victoria por 2-1 ante Lanús en la Liga Profesional.

El técnico de la ‘Banda’ destacó la disposición mostrada por el uruguayo, pero anticipó que el ‘9′ está trabajando para recuperarse de una molestia física. “Como es un futbolista de élite y en este momento está haciendo una recuperación de la limpieza en la rodilla, por más que lo pudiéramos tener hoy, mañana no puede jugar”, declaró en conferencia de prensa.

En la misma línea, el ‘Muñeco’ Gallardo admitió que, desde la interna de la institución, mantienen la calma con respecto al caso del goleador. En tal contexto, el DT de la ‘Franja’ comentó que el deseo es incorporar a un futbolista que esté al ciento por ciento y por ello andan atentos al proceso de rehabilitación.

“Nuestra espera es acorde a los tiempos de él, si estuviese para jugar mañana, los tiempos correrían más rápidos. En este caso, tiene relación el tiempo de él, de su recuperación, con lo que podemos esperar. Van de la mano, estamos tranquilos. No estamos esperando a un futbolista que está para jugar mañana, estamos esperando a un futbolista que se está recuperando”, sostuvo.

Luego, Gallardo expresó optimismo por la primera respuesta que recibió el club del lado de ‘Lucho’ Suárez. “Si se conectan las posibilidades, que hay predisposición de los dos lados, estará o no. El intento lo hicimos, tiene deseo, entusiasmo, está bueno. Si no hubiera mostrado entusiasmo, no estaríamos acá esperando”.

A partir de conocer la postura del ‘charrúa’, que se alista para afrontar el Mundial Qatar 2022 con la selección celeste, en River se tomarán el tiempo necesario para definir el tema. Por el momento, Suárez se mantiene como uno de los grandes objetivos para potenciar la ofensiva de los ‘Millonarios’.

“Mostró una muy buena predisposición y entusiasmo, los tiempos son los que tratamos de sostener de ambos lados. También está la parte de su recuperación. Después será una decisión propia de él y cuando decida que estemos aptos para ver si somos una opción viable. Tampoco hay que mentirle a la gente, no hay que generar demasiado entusiasmo”, cerró.