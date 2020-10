Luis Suárez continúa dando de qué hablar. El uruguayo, quien esta temporada dejó el FC Barcelona para fichar por el Atlético de Madrid, se colocó solo detrás de Robert Lewandoswki en un informe elaborado por SICO Stats, en asociación con Soccerez, donde se destaca la actuación del ‘Pistolero’ en la última edición de la Champions League, cuando vestía la camiseta azulgrana al lado de Lionel Messi.

Suárez obtuvo una valoración de 8.72 en base a un estudio que analiza multitud de parámetros. Por su parte Lewandowski, campeón del torneo con el Bayern de Múnich, fue puntuado con 9.86.

El polanco, quien días atrás fue elegido como el mejor jugador del torneo, se subió a lo más alto del podio, según este estudio, por delante de dos extremos: el argentino Lionel Messi (9.29) y el brasileño Neymar (9.15). Todos ellos, junto a Cristiano Ronaldo fueron los únicos que superaron el 9.

No obstante, el portugués no llegó a entrar en el once ideal, conformado por los siguientes jugadores: Neuer en portería (8.81); Kimmich (8.87), Van Dijk (8.53), Thiago Silva (8.47) y Alphonso Davies (8.88) en la defensa; en el mediocampo Muller (8.87), Thiago Alcántara (8.91) y Kevin De Bruyne (8.87); y los ya citados Messi (9.29), Neymar (9.15) y Lewandowski (9.86).

En la banca de suplentes quedaron Keylor Navas (8.72); Meunier (7.99), Upamecano (8.36), Gabriel (8.32), Robertson (8.1); Thomas Partey (8.34), Kroos (8.63), Aouar (8.63); Gnabry (8.96), Suárez (8.72) y Cristiano Ronaldo (9).

¿MESSI Y SUÁREZ?

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, fue consultado por la posibilidad de juntar nuevamente a Suárez y Messi, pero ahora en el cuadro que dirige Diego Simeone. La respuesta del mandamás sorprendió a muchos. “En la vida, si uno quiere... Si Leo Messi quiere jugar con Luis Suárez yo le digo lo mismo que se dice con los turrones: ‘Que vuelva a casa por Navidad’. Con ilusión, todo es posible”, señaló el mandatario en diálogo con la Cadena Cope.

Luis Suárez se muestra encantado con su debut goleador con el Atlético

Enrique Cerezo también explicó cómo se dio la transacción de Suárez con el Atlético de Madrid. “Todo ha salido perfectamente bien. Bartomeu es un buen amigo y un gran presidente. En este

momento no van bien las cosas en el Barcelona, pero ha actuado como tenía que actuar y no ha pasado nada más. El fichaje no se complicó, el jugador ha jugado donde ha querido jugar”.

MÁS EN DT:

VIDEO RECOMENDADO

Erick Castillo marca el 1-1 parcial en el Juárez vs. Pachuca | Video: TUDN