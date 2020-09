Luis Suárez aún no tiene nada definido. Pues tanto él como el Barcelona, que quiere prescindir de él e incorporar a Depay, no saben cómo resolver este problema. El uruguayo tenía a la Juventus entre sus opciones para continuar su carrera futbolista, pero tal y como aseguró el diario As, el compromiso de palabra que existía entre el jugador y la institución italiana se habría caído. Sin embargo, aún tiene en su atmósfera tres opciones: quedarse en el Barcelona, irse al Atlético de Madrid o marcharse al PSG.

La primera vía aún no está descartada. Es cierto que Ronald Koeman apenas llegó a Cataluña le comunicó personalmente que no quería contar con sus servicios. Incluso, el los dos partidos de práctica que ha disputado, previo a su debut en la temporada 2020-21 en La Liga Santander, frente a Nàstic y Girona, no fue convocado por el técnico neerlandés. No obstante, esto también significa que no perdonará ni un euro de los perdonar ni un euro de los 14 millones que tiene estipulados para su último año de contrato.

Además, si la entidad insiste en no pagárselos en su totalidad o le dan las condiciones que necesita para fichar por otro equipo, podría quedarse. Para ello cuenta con un gran aliado: su gran amigo Lionel Messi, quien finalmente optó por quedarse en el equipo azulgrana. Cabe resaltar, que si Suárez termina disputando el 60% de los partido de la presente temporada, podría renovar automáticamente.

LUZ DE ESPERANZA

Descartada la Juventus, Atlético de Madrid es una de sus opciones. En los últimos días se dio a conocer que Miguel Ángel Gil está participando en estos movimientos. No obstante, primero tendrían que marcharse Diego Costa o Morata para que las cuentas cuadren en el plantel que dirige el ‘Cholo’ Simeone.

Por su parte, el PSG ha sondeado en más de una ocasión la posibilidad de que llegue el ‘Pistolero’. Aunque hasta el momento la operación resulta complicada. El ‘Caso Neymar’ o lo ocurrido con Verratti no son precedentes positivos. Además, tendría que llegar en condición de jugador libre. Una situación que parece casi imposible de darse.

