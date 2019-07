Luis Suárez le sigue pegando al VAR: "Conmebol tendrá que explicar los criterios que usan los árbitros"

Luis Suárez fue uno de los autores de los goles de Uruguay ante Perú que fueron anulados por el VAR. Mientras disfruta de sus vacaciones en Uruguay, explicó su parecer sobre la herramienta y cómo se utilizó durante la Copa América.

"Obviamente es totalmente diferente cómo se aplicó el VAR en esta copa a lo que es a nivel mundial. Por lo que tengo entendido, vengo jugando con otro mecanismo en España y en la Champions es otro", expresó el "Pistolero" en diálogo con Telemundo.

"Creo que la Conmebol tendrá que explicar los criterios que usan los árbitros. Hay cosas que no quedan claras. Cada país va a tener algo de qué quejarse. Nos podríamos quejar con el gol de 'Edi', que no quedó tan claro. Están para corregir esos pequeños detalles", agregó el delantero.

Suárez, quien se ha acostumbrado a jugar con la ayuda de la tecnología en el fútbol del Viejo Continente manifestó: "Es diferente acá que en Europa. Hay mecanismos que no se hacen acá. No se mira el VAR por una tarjeta amarilla como pasó en la Copa América, que es muy raro. Allá es adentro del área, si hay ocasión de gol y por una tarjeta si tiene que ser roja o no. No en infracciones fuera del área como pasó en esta copa".

En relación a la participación de Uruguay durante el certamen sentenció: "La Copa América es difícil, es muy complicado ganarla. El miércoles fue una demostración más de lo que son los partidos y creo que Perú hizo un gran partido. Mereció llegar a la final. Queda la sensación de que hicimos más, pero los penales son así. El fútbol gana también, y que lo disfruten".

Sobre el penal que no pudo convertir ante los incaicos expresó: "Gana el que esté más acertado en esa noche. En esa ocasión fui quien erró el penal y ellos acertaron todos. Hay que olvidar y seguir estando fuerte para lo que se viene".

(Ovación - El País de Uruguay)