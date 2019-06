Luis Suárez sobre mordida a Chiellini: "Lo peor fue no aceptar la realidad"

El delantero uruguayo Luis Suárez se refirió este jueves a uno de los episodios más polémicos de su carrera: la mordida al defensor italiano Giorgio Chiellini que lo dejó fuera del mundial de Brasil 2014.

El futbolista del FC Barcelona explicó en una larga entrevista con Fox Sports que peor que la agresión que tuvo contra el zaguero italiano "fue no aceptar la realidad" y negar que existió la misma frente a todos los medios y a su familia.

"Al principio mi mujer me preguntaba que había pasado y le decía 'no, choqué con él', no aceptando la realidad y eso fue un gran error. Fue mucho peor eso. Por eso traté con psicólogos y me ayudó mucho para aceptar los errores y crecer", señaló.

"Sufrí mucho, la pasé muy mal, por mi mujer, mis hijos y mis compañeros", reveló.

En ese sentido, el atacante aseguró que su selección también estuvo dolida por la manera como fue tratado, ya que incluso se le prohibió ingresar a un estadio.

"Fue inhumano como se me trató. Fiché por el Barcelona y ni siquiera tuve una presentación", aseguró

"Cuando estaba por volver y entrenaba, mi hija me veía con una ropa diferente y me preguntaba porqué me vestía así y le decía 'no lo dejan entrar a papá, porque se equivocó'. Sentí que se me iba la carrera", remarcó.

Finalmente, Suárez confesó que lloró "un día entero" cuando el FC Barcelona lo llamó para ficharlo en aquel momento de su vida y señaló que siempre estará agradecido con los culés por el trato brindado.