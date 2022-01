Luis Suárez dejó el Barcelona en medio de críticas por su rendimiento e incluso se pensó que ya no estaba para la alta competencia. Con su llegada al Atlético de Madrid, silenció a sus críticos, siendo el goleador de su equipo, contribuyendo a una estrella más para los ‘Colchoneros’.

Sin embargo, en la temporada 2021/2022, el rendimiento está lejos de su primer año. Según información de ‘Cadena Ser’, el Atlético de Madrid no renovará contrato con el delantero uruguayo.

Sumado a su mal momento futbolístico con 11 partidos sin anotar, se suma su veteranía. Suárez está próximo a cumplir 35 años el 24 de enero. Su salida se hará en condición de jugador libre, ya que a mediados del 2020 firmó contrato por dos temporadas.

Debido a su jerarquía, Luis Suárez tendrá ofertas de ligas menores. La Major League Soccer asoma como una gran posibilidad, incluso al uruguayo no le desagrada la idea de jugar en Estados Unidos.

Luis Suárez llegó al Barcelona la temporada 2014-15. (Foto: AFP)

“Valoro tanto el esfuerzo que he hecho para estar en lo máximo del fútbol y dejar una buena imagen que si vuelvo al fútbol sudamericano con 36 o 37, la gente me va a exigir como si tuviera 27 o 30. Y si no puedo rendir a ese nivel, prefiero tratar de evitar que digan que no corro como antes o que no hago los mismos goles”, dijo Suárez en una reciente entrevista en ESPN.

“Para no dejar esa imagen prefiero seguir disfrutando en otro lado, donde la condición física me dé hasta donde me dé. Que pueda seguir disfrutando del fútbol sin esa presión que sientes en Sudamérica, que es más que en Estados Unidos, Asia o en donde quieras disfrutar con 37 años”, agregó el máximo anotador de la selección uruguaya.

