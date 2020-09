Luis Suárez no fichará por la Juventus según la información que compartió RAC1. El ‘Pistolero’ habría rechazado la propuesta del cuadro italiano y evalúa nuevas opciones para dejar el Barcelona antes que termine el mercado de pases europeos el próximo 5 de octubre. Pero ¿por qué Suárez no llegará a la Juventus?

El citado medio apunta a que el tercer goleador histórico del Barcelona no podrá conseguir la doble nacionalidad italiana antes del 6 de octubre y no podría disputar la Champions League. Motivo por el cuál Luis Suárez ya habría dado por concluidas las conversaciones con la Juventus y el técnico Andrea Pirlo.

¿Se queda con Ronald Koeman?

A pesar de no tener club para la próxima temporada, Luis Suárez no continuaría en el Barcelona. El delantero uruguayo evalúa las ofertas que tiene sobre la mesa y su intención es cobrar el año pendiente que le queda en la tienda azulgrana antes de iniciar la campaña en LaLiga.

Actualmente el ‘Pistolero’ continúa los entrenamientos bajo las ordenes del técnico Ronald Koeman, quien le habría informado que de no encontrar club hasta el cierre del libro de pases podría quedarse en Barcelona. Sin embargo, no le habría asegurado un sitio en el once titular.

El mensaje de Luis Suárez en medio de los rumores sobre su futuro. (Foto: AP)

En la mira

A tan solo tres semanas de finalizar el mercado de pases, el Atlético de Madrid sería uno de los clubes que quiere a Luis Suárez en sus filas para la próxima temporada. El charrúa cuenta con el visto bueno del técnico Diego Simeone, pero el único inconveniente sería el elevado salario.

Otro de los clubes que tendría en la mira a Suárez es el Ajax, donde el atacante de la selección de Uruguay brilló entre el 2007 y 2011 donde disputó 159 partidos anotando 111 goles y 68 asistencias.

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

Johan Arango y su remate al palo: Binacional vs. LDU (Video:ESPN)