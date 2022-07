Luis Suárez fue presentado este domingo como flamante refuerzo de Nacional ante miles de hinchas en el Gran Parque Central. El delantero uruguayo llegó al club donde debutó como futbolista profesional en 2005.

Tras pisar el césped del recinto en el que el ‘Bolso’ es local, el ‘Pistolero’ expresó su alegría por volver al equipo de sus amores. “Estoy convencido que di el paso correcto para el club correcto y para el país correcto para prepararme para el Mundial”.

MUCHAS GRACIAS! 🙌🏼



Fue algo increíble e inolvidable 🤯 pic.twitter.com/kBYL18BjPR — Luis Suárez (@LuisSuarez9) July 31, 2022

De la misma manera, agradeció el constante apoyo de los hinchas. “En ningún momento prioricé lo económico, porque si hubiera sido así, ya estaría en otro país. Lo que precisaba era jugar y capaz que necesitaba cariño (...) y en las últimas semanas Nacional me ha dado demasiado cariño (...) Necesitaba cariño para llegar bien al Mundial, en lo emocional y en lo futbolístico”.

“Había ofertas impresionantes con respecto al salario, pero yo pensaba “me voy a Turquía o a no sé dónde y me preparo para el Mundial, pero ¿y mi familia, qué?”, agregó. El máximo goleador histórico de la selección uruguaya aseguró que aunque tuvo días “complicados, de tristeza por no saber qué hacer”, desde que él y su familia tomaron la decisión están “felices”.

Acá estoy! 🇺🇾



Me acompañan hasta el Gran Parque Central? 🏟 pic.twitter.com/wMdi6oAu6F — Luis Suárez (@LuisSuarez9) July 31, 2022

Messi saludó a Suárez

Suárez también habló del aliento que le dieron algunos de sus amigos futbolistas, como fue el ejemplo de Lionel Messi. “Leo me deseó todo lo mejor. Me dijo ‘vas a estar con la familia, vas a estar cerca de los tuyos, vas a estar en tu país, no era algo que te planteabas (ahora) pero el destino está escrito’”.

El jugador también dijo que su llegada probablemente atraerá más miradas sobre el fútbol uruguayo, y es una buena oportunidad para “dar un ejemplo” de comportamiento en las tribunas.

"AHORA VOY A TENER QUE SEGUIR A NACIONAL DESDE ACÁ TAMBIÉN. NOSOTROS LOS HINCHAS DE NEWELL'S NO TENEMOS UN BUEN RECUERDO CON NACIONAL", el mensaje de Leo Messi para Luis Suárez en su presentación como jugador del Bolso.



📹 @Nacional pic.twitter.com/HnBNIw92S3 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 31, 2022