Con dos goles de Luis Suárez en los últimos 15 minutos del partido, Atlético de Madrid venció 2-1 al Getafe y sumó 3 puntos importantes para no perderle el paso al único líder de LaLiga, Real Madrid.

El delantero uruguayo al cual en el FC Barcelona dieron por casi retirado, demostró que sigue vigente. Tras el partido, indicó: “Creo que hay que estar acostumbrado a vivir con la crítica. Uno para estar en la élite tiene que estar acostumbrado. Lo que hago es nunca bajar los brazos, como se darán cuenta no me voy a hundir por una crítica y tampoco me voy a creer el mejor del mundo con los halagos”.

“Contento más que nada por las circunstancias del partido, que nos pusimos 1-0 en contra y bueno, revertir la situación en un momento en el cual al equipo se le está justificando mucho... Somos conscientes de que tenemos que dar un poquito más”, agregó el delantero charrúa.

Diego Simeone fue otro de los que habló en la conferencia de prensa. Se sabe que el ‘Cholo’ confía en la capacidad de Luis Suárez y ante la consulta por el doblete del ‘Pistolero’, el estratega argentino indicó: “Cualquiera hubiera quitado a Suárez y él hizo goles”.

Suárez ha tenido una recuperación importante para su carrera, luego que hace un año fuera blanco de críticas por su bajo rendimiento en el FC Barcelona, club donde ganó la Champions League, pero no salió de la mejor forma.

El próximo encuentro del Atlético de Madrid será de visita ante el Deportivo Alavés el 25 de septiembre. Este será el encuentro antes de su duelo por la segunda fecha de la Champions League ante el Milan.