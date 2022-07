Hace algunas semanas atrás, Luis Suárez tenía prácticamente todo acordado con River Plate para convertirse en su nuevo jugador. Sin embargo, las negociaciones se cayeron debido a la eliminación del ‘Millonario’ en la Copa Libertadores 2022. Ahora, el futuro del ‘Pistolero’ parece estar en Nacional de Uruguay, club donde se dio a conocer.

La prensa uruguaya viene informando que Luis Suárez habría decidido regresar al ‘Bolso’ para afrontar el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana 2022. Incluso los propios jugadores e hinchas vienen realizando una especie de campaña para terminar de convencer al experimentado atacante.

Hinchas de Nacional de Uruguay usaron caretas de Luis Suárez en el estadio. / Difusión

¿LUIS SUÁREZ YA DIO EL SÍ?

José Fuentes, presidente de Nacional, informó que Luis Suárez aún no ha dado la confirmación de su vuelta a Uruguay. “Yo a este momento no tengo ninguna confirmación”, comenzó diciendo.

“La verdad es lo que estoy diciendo. A mí sinceramente me molesta a veces estas cosas, cuando tanta gente puso todo para que esto saliera, y me refiero a toda la hinchada de Nacional y demás. Dar la información que no está confirmada por querer dar una primicia a veces daña la negociación o las conversaciones”, añadió José Fuentes.

🫡 “Luis Suárez está en Barcelona callado y esperando”



🗣 José Fuentes en #PuntoPenalEnEl10 pic.twitter.com/bwgv0NHoAd — Punto Penal (@Punto_Penal) July 24, 2022

“Estoy esperando como habíamos quedado, que en dos o tres días me iba a responder. Esto fue el miércoles y estamos dentro de los dos o tres días que quedamos”, sentenció.

NÚMEROS DE LUIS SUÁREZ EN NACIONAL

En su primera etapa en el ‘Bolso’, ‘Lucho’ disputó un total de 35 partidos y anotó 12 goles. Posteriormente dio el salto a Europa para jugar en el Groningen y Ajax de Holanda. Luego llegó al Liverpool de Inglaterra, al Barcelona y Atlético de Madrid de España.