La historia de Luis Suárez con el Barcelona llegó a su final luego de seis temporadas y trece títulos ganados. Sin lugar en el equipo de Ronald Koeman, el tercer máximo goleador del cuadro culé -con 198 goles- se despidió del Camp Nou en una emotiva despedida. Sin embargo, el ‘Pistolero’ dejó unas frases que, sin lugar a dudas, darán mucho de qué hablar.

Las últimas semanas Barcelona ha vivido sus días más tensos, desde la posibilidad que Lionel Messi deje el club, la supuesta mala relación entre el argentino, Koeman y la directiva, hasta la salida de Suárez mantuvo en vilo a los hinchas azulgrana. El delantero uruguayo expresó lo que se vivió internamente en la institución

“Fue un mes de locos. De decir muchas cosas que uno inventaba. Se han inventado, se han filtrado, y hay cosas que a uno le indigna”, declaró.

Amistad con Leo

Suárez se tomó el tiempo para explicar cómo se forjó la amistad con Lionel Messi, la unión que se trasladó desde el verde hasta la intimidad de las familias de ambos delanteros. Sin embargo, desveló que la directiva del Barcelona intentó romperla.

“Todo el mundo sabe la relación con Leo. Cuando uno llegó decían ‘cuidado con Leo’. Después de muchos años, dicen que el delantero le hace mal. El tiempo que estuvimos juntos intentamos estar a la altura”, disparó el ‘Pistolero’.

Secreto a voces

El charrúa también aclaró su situación con Ronald Koeman. Aseguró que ya sabía la decisión del neerlandés antes que se lo comunicara y ello le sirvió para procesarlo con anticipación.

“Ya se especulaba, se decía mucho y con la llamada del DT se confirmó. Ya lo había aceptado. Cuando me lo comunica el entrenador ya lo sabía porque ya se había hecho. Yo iba a seguir trabajando y que me respetaran hasta buscar una nueva solución. El entrenador no tuvo ningún problema”, concluyó Suárez durante su despedida en las instalaciones del Barcelona.

