Luis Suárez y Luis Enrique esperan que Lionel Messi siga en el Barcelona

Luis Suárez y Luis Enrique son otras de las figuras del fútbol mundial que forman parte del documental que TV3 está preparando sobre la vida de Lionel Messi. La ‘Pulga’ termina contrato con el Barcelona el próximo 30 de junio y el uruguayo y el técnico mostraron su postura sobre el futuro del argentino.

El ‘Pistolero’ compartió seis años con Messi en el Barcelona y señaló que sigue viendo a la ‘Pulga’ en el Camp Nou. “No me imagino a Messi fuera del Barça. Como aficionado al club y como amigo, le diría que no se marchara. Lo mejor para él sería tener un final de carrera de tres, cuatro, cinco o seis años en el club en que ha sido más feliz”, asegura Luis Suárez.

Luis Suárez y Lionel Messi se convirtieron en una de las mejores duplas ofensivas del Barcelona. Tras seis temporadas juntos, el ‘Pistolero’ dejó el cuadro culé y fichó por el Atlético de Madrid, donde es la figura. En tanto, la ‘Pulga’ consiguió la Copa del Rey convirtiendo dos de los cuatro tantos con los que golearon los azulgrana.

Luis Suárez y Lionel Messi, junto a Neymar, conformaron la temible MSN en el Barcelona

Pide que se quede

Por otro lado, Luis Enrique, actual seleccionador de España y técnico del Barcelona y la ‘Pulga’ entre 2014 y 2017 también se expresó. “Como socio culé, me encantaría que se quedara por el romanticismo que tiene ver a Leo siempre vestido con la camiseta azulgrana”, señala.

Añadió que el club no debería preocuparse de no contar con Lionel Messi, en caso decida no renovar su contrato. “Volverá a ganar títulos sin él y además en un periodo reciente. El Barza no debe tener miedo del post-Messi”, finalizó.

