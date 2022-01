Luis Suárez desperdició la oportunidad más clara del Atlético de Madrid vs. Rayo Vallecano en el minuto 22. El delantero se enfrentó al portero Luca Zidane y su definición salió defectuosa. Tanto así que la pelota se perdió fuera de la cancha por uno de los postes en el estadio Wanda Metropolitano que alberga el juego por la fecha 19 de LaLiga Santander.

El conjunto de Vallecas intentó salir del fondo con balón dominado. Entonces, como hubo presión de los albirrojos, la redonda fue para el central Esteban Saveljich. Sin embargo, el montenegrino perdió el duelo contra el uruguayo, quien ganó en velocidad y fuerza para escaparte directamente al área grande.

‘Luchito’ Suárez se acercó más a la portería y, al mismo tiempo, el meta Zidane dejó los tres postes para cortarle el ángulo al ‘charrúa’. Frente a ello, el ‘9′ del Atlético de Madrid resolvió picarla para colocar el globo por encima del adversario. Sin embargo, la ejecución salió mal y la redonda se marchó por el primer poste.

De esa manera, el uruguayo prolonga la racha sin anotar con la casaca de los albirrojos: ocho encuentros seguidos entre LaLiga Santander y la Champions League. El último tanto del artillero fue el 7 de noviembre contra Valencia. En toda la campaña, entre ambos torneos, tiene solo ocho tantos.

Atlético de Madrid vs. Rayo Vallecano: el sí al ‘Cholo’ Simeone

Buenas noticias para el Atlético de Madrid en la víspera del partido frente a Rayo Vallecano por LaLiga Santander. El club informó este domingo que Diego Simeone fue autorizado para sentarse en la banca de los suplentes, después de un caso de coronavirus. El técnico dio positivo el jueves pasado, pero nuevas pruebas salieron con resultado negativo.

“Diego Pablo Simeone dirigirá a nuestro equipo desde el banquillo del Wanda Metropolitano en el derbi ante el Rayo Vallecano después de recibir la autorización de LaLiga”, indicó una nota breve compartida por los ‘Colchoneros’ antes de medirse al conjunto de la franja en la reanudación del campeonato doméstico.

“La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid emitió un informe en el que consideraba resuelto su caso de COVID-19 y que le habilitaba para sentarse en el banquillo esta tarde”, detalló Atlético de Madrid sobre el caso del ‘Cholo’ Simeone, quien había comentado que se sentía en buenas condiciones.

“Primero, vamos por lo más importante que es la salud. Me siento perfecto. Ayer (viernes) me hice de nuevo el test en un laboratorio que no es el de LaLiga y di negativo. Hoy (sábado) repetí el test con LaLiga y estamos a la espera del resultado para estar con el equipo”, expresó el técnico en una conferencia de prensa.