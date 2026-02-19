“Me llaman mo... y Judas”: Luisao es insultado por defender a Vinícius Jr.

El histórico excapitán del Benfica, Luisão, reveló que fue víctima de graves insultos y amenazas tras expresar su apoyo a Vinícius Jr. luego del presunto episodio racista ocurrido en el partido ante Real Madrid. El exdefensor brasileño se posicionó públicamente contra lo sucedido y lamentó la reacción de algunos aficionados, quienes cuestionaron su postura por defender al delantero del club español.

El exjugador confesó que las consecuencias fueron inmediatas y dolorosas, especialmente a través de las redes sociales. “Me insultaron en redes sociales, me llamaron mono, Judas, y dijeron que no volvería a pisar el estadio del Benfica”, declaró, evidenciando el nivel de agresión que recibió por denunciar el racismo y solidarizarse con su compatriota.

Luisão también expresó su tristeza por la situación, señalando que resulta difícil enfrentar este tipo de ataques incluso cuando se busca defender valores fundamentales. “Me entristece esto, sobre todo cuando nos posicionamos sobre algo tan serio como es el racismo”, afirmó, dejando en claro que su intención fue denunciar un problema que sigue afectando al fútbol mundial.

Finalmente, el excapitán del Benfica reafirmó su apoyo a Vinícius y destacó su rol en la lucha contra la discriminación, pese a las críticas recibidas. “Creo que Vinicius es un héroe y un modelo a seguir en la defensa de la lucha contra los prejuicios”, aseguró, dejando en evidencia que, pese a los ataques, mantiene firme su postura contra el racismo y en favor del respeto dentro del deporte.