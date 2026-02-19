“Me llaman mo... y Judas”: Luisao es insultado por defender a Vinícius Jr.

Por Redacción EC

El histórico excapitán del Benfica, Luisão, reveló que fue víctima de graves insultos y amenazas tras expresar su apoyo a Vinícius Jr. luego del presunto episodio racista ocurrido en el partido ante Real Madrid. El exdefensor brasileño se posicionó públicamente contra lo sucedido y lamentó la reacción de algunos aficionados, quienes cuestionaron su postura por defender al delantero del club español.

