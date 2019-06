Luka Jovic: ¿Quién es y cómo juega el nuevo fichaje del Real Madrid?

Su metro 81, sus casi 89 kilos y su excesiva serenidad a la hora de definir confunden a cualquiera. El que lo ve jugar por primera vez no pensaría que Luka Jovic, flamante fichaje del Real Madrid por 60 millones de euros más 5 millones en variables, tiene solo 21 años. El delantero bosnio que optó por representar a la selección serbia adquirió esa madurez gracias (si es que se puede agradecer) a la dureza de la vida. “Una vez Luka jugó dos partidos en un fin de semana y no podíamos volver al pueblo [Batar], así que aparcamos en la puerta del estadio y con unas mantas y almohadas durmió en la parte de atrás de mi vehículo”, recordó su padre y ex futbolista profesional, Milan Jovic, hace unos años en una entrevista.

Para ser futbolista profesional hay que tener condiciones, talento, y trabajo mucho. Y Luka lo tenía de sobra desde pequeño. Cuando ni siquiera llegaba a los siete años, un club de Belgrado, Serbia, a 160 kilómetros de su pueblo, lo invitó a un partido de prueba. Anotó cuatro goles. “Nos daban 50 euros para ayudarnos con los gastos de desplazamiento”, rememoró Milan.

Su crecimiento fue vertiginoso a tal punto que terminó en el Estrella Roja, el equipo con más títulos en Serbia. Jovic nunca dejó de sorprender. Apoyado en su estatura y su talento se fue ganando un sitio hasta que en el 2013 se unió al primer equipo. En esa temporada, con 16 años, y compartiendo vestuario con el defensor peruano Miguel Araujo, debutó en la última fecha. Fue en el empate 3-3 ante el Vojvodina. Luka ingresó a los 73 minutos y a los 76’ marcó su primer gol, el del título. Y el que lo metería en la historia del club: se convirtió en el jugador más joven en anotar un tanto. Ni en sus mejores sueños.

Como se dijo, la vida del atacante no ha sido un cuento de hadas. Cuando cumplió 18 años sufrió un chantaje. Dos individuos amenazaron a la familia Jovic con "partirle las piernas" al futbolista si no recibían cierta cantidad de dinero. “Tu hijo solo podrá jugar en silla de ruedas”, fue el mensaje. La policía tuvo que intervenir y mandar a los chantajistas tras las rejas, mientras Luka siguió jugando y anotando goles con izquierda, derecha y de cabeza.

-Una salvación alemana y un Mundial-

Luego de tres temporadas en el Estrella Roja, la popularidad de Luka Jovic empezó a crecer. Dejó el equipo serbio y recaló en el Benfica, equipo que perfecciona a los futbolistas jóvenes con aspiraciones a más. Pero ese no fue el caso del delantero. Deambuló en el cuadro portugués por dos años. Jugó solo 15 minutos en la Primera y no marcó ningún gol. Las únicas cuatro celebraciones que tiene en Portugal lo hizo con el equipo B.

Jovic nunca se rindió y siguió entrenando. Al final del túnel más oscuro de Lisboa vio la luz de la mano de Niko Kovac, su anterior técnico en el Eintracht Frankfurt. "Le debo todo a él, me hizo un profesional completo", dijo el joven atacante cuando llegó al cuadro alemán. La apuesta del ahora entrenador del Bayern Múnich dio grandes frutos. En su primera campaña, Luka hizo nueve goles.

Su crecimiento también lo llevó a la selección serbia. Con 20 años cumplió uno de sus sueños de niño: jugar un Mundial de fútbol. En la fase de grupos de Rusia 2018 ante Brasil, el nacido en Bosnia entró al partido en el minuto 89. Poco pudo hacer para revertir la derrota por 2-0, pero se dio el gusto de ser mundialista por primera vez.

Esta última campaña, la 2018-19, significó el despegue de Luka. De los 17 goles que anotó en la Bundesliga, cinco de ellos los marcó en un solo partido convirtiéndose en el único jugador en la historia de la ‘Águilas’ en lograrlo. Además, hizo 10 en la Europa League donde fue el máximo goleador y llevó a su equipo hasta las semifinales. Sus números lo pusieron en la órbita de varios clubes grandes, pero fue el Real Madrid quien puso primero la mano. De dormir en un coche y recibir 50 euros como su primer sueldo a cotizar sus goles en 60 millones, cifra que pagó el gigante español por él.

-Un ‘Tigre’ de ídolo’-

“Creo que todos ven a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi, pero Radamel Falcao es mi ídolo. Creo que jugamos de una manera similar y espero lograr tanto como él algún día”. Las palabras de Luka Jovic a la televisión alemana sorprendieron a más de uno. El nuevo jugador del Real Madrid siempre ha tenido al colombiano como ídolo, incluso señaló que lo sigue desde que el ‘Tigre’ jugaba en River Plate.

En la cancha también imita algunas cosas del máximo goleador de la selección de Colombia. Es buen cabeceador, marca muy bien las diagonales y en las celebraciones celebra con la misma pasión que Falcao García. Eso sí, cumplirá primero el deseo de su referente: jugar en el Santiago Bernabéu.

-Radiografía de sus números-

El ahora ex jugador del Eintracht Frankfurt tuvo una temporada grandiosa en la que anotó 27 goles. Los mismos que le valieron para llegar al Real Madrid para la campaña 2019-20 y ser la sexta compra más cara en la historia del club blanco. El bosnio está detrás de Kaká, James Rodríguez, Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo y Gareth Bale.

El área, su hábitat: Jovic es un ‘9’ que se siente como pez en el agua cuando está dentro del cuadrado del portero rival. Dentro de ese pequeño espacio de 16 por 40 metros, el delantero realizó 121 de sus 149 remates, de los cuales 27 terminaron en gol.

Maneja todos los perfiles: Luka no se genera problemas si el balón le queda para la izquierda, derecha o para cabecear. Con la diestra, que se supone que es su pie más hábil, hizo 15 goles, mientras que con la zurda logró ocho. Los otros cuatro fueron con la cabeza.

Su aporte: En los 48 partidos que disputó, el delantero generó una media de 2,4 jugadas de gol por partido. Además, anotó casi un tanto (0,7) por encuentro. A pesar de su espigada estatura (1,80 m.), los balones aéreos no son su fuerte: cabecea 7 balones cada 90 minutos y solo gana 2,4. Incluso, intenta tres o cuatro regales, siendo exitoso en la mitad de ellos.

Movilidad: Luka Jovic es un delantero centro, pero no un ‘9’ de área clásico. Según la web de análisis estadístico deportivo Opta, el mapa de calor del atacante revela que se mueve por distintas zonas del campo. Le gusta recibir en el mediocampo e ir hacia la portería rival.