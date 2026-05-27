Luka Modric sigue demostrando que la edad no es un límite para competir al máximo nivel. A sus 40 años, el volante fue convocado por la selección de Croacia para disputar el Mundial 2026 y llegará a la Copa del Mundo como uno de los referentes de su país.

Sin embargo, desde Europa ya empiezan a hablar del posible final de su carrera. El periodista italiano Nicolo Schira informó que el mediocampista estaría pensando en retirarse del fútbol profesional luego de la participación croata en el torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

“Modric se perfila a anunciar su retiro del fútbol después de la Copa del Mundo”, publicó Schira en sus redes sociales. La noticia rápidamente generó impacto entre los hinchas, considerando la trayectoria del volante y todo lo que representa para el fútbol europeo.

Luka Modric fue subcampeón del mundo con Croacia en Rusia 2018.

Otro de los factores que habría influido en esta decisión sería la situación de su club, AC Milan. Según el diario AS, el cuadro italiano no disputará la próxima Champions League tras terminar quinto en la Serie A, por lo que solo jugará la Europa League en la temporada 2026-27.

Croacia integrará un grupo complicado en el Mundial 2026. Debutará el 17 de junio ante Inglaterra, luego enfrentará a Panamá el 23 y cerrará la fase de grupos frente a Ghana el 27. Todo apunta a que será la última gran función de uno de los mejores mediocampistas de su generación.

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