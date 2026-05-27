Resumen

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Cerca del adiós: Luka Modric anunciará su retiro tras el Mundial 2026, según prensa europea. (Foto: AFP)
Cerca del adiós: Luka Modric anunciará su retiro tras el Mundial 2026, según prensa europea. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Luka Modric sigue demostrando que la edad no es un límite para competir al máximo nivel. A sus 40 años, el volante fue convocado por la selección de Croacia para disputar el Mundial 2026 y llegará a la Copa del Mundo como uno de los referentes de su país.

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