Desde hace algún tiempo, la FIFA plantea poder organizar un Mundial cada dos años. La idea en el máximo ente del fútbol es firme y abre la polémica entre futbolistas, técnicos y personalidad del deporte rey.

Aunque algunos ganadores del Mundial como Ronaldo está en el bando de los que aprueban lo propuesto por la FIFA, también hay otros quienes no desean que eso suceda, uno de ellos el croata Luka Modric.

“No veo sentido a un Mundial cada dos años porque es cada cuatro años, y porque todos lo esperan tanto, por esto es especial”, explicó el actual subcampeón del mundo y ganador de varias Champions League con el Real Madrid.

“No me gustaría ver un mundial cada dos años. Pero no se nos pregunta mucho, están intentando hacer cosas sin preguntar a los jugadores o a los entrenadores lo que piensan de esto. Vamos a ver qué pasa con esto, pero yo no lo veo”, añadió el talentoso centrocampista la víspera de enfrentarse al Shakhtar Donetsk en la tercera fecha de la Liga de Campeones.

Las declaraciones de Luka son a poco de la videoconferencia que realizará la FIFA a varios seleccionados para tomar sus puntos de vista sobre la posibilidad de organizar un Mundial cada dos años.

La Conmebol y la UEFA, las dos organizaciones más importantes que tiene la FIFA, ya se mostraron en contra. En los clubes la opinión es igual debido a que se alteraría los calendarios que ya son apretados.