Luka Modric de Croacia reacciona este martes, en un partido del grupo L del Mundial de la FIFA 2026 entre Panamá y Croacia en el estadio BMO en Toronto (Canadá). Foto: EFE/ Bienvenido Velasco
Luka Modric de Croacia reacciona este martes, en un partido del grupo L del Mundial de la FIFA 2026 entre Panamá y Croacia en el estadio BMO en Toronto (Canadá). Foto: EFE/ Bienvenido Velasco
Por Redacción EC

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