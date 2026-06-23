Con este logro, el mediocampista croata se incorpora a un selecto grupo integrado por Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y el kuwaití Bader Al-Mutawa, nombres que representan longevidad, regularidad y liderazgo al más alto nivel del fútbol mundial.

Su presencia en este compromiso le permitió alcanzar la emblemática barrera de los 200 partidos internacionales. La cifra adquiere una dimensión especial al tratarse de uno de los registros más difíciles de conseguir en el fútbol de selecciones, ya que exige mantener un rendimiento de élite durante muchos años y atravesar varias generaciones de futbolistas.

El centrocampista croata Luka Modric corre durante el partido amistoso internacional entre Croacia y Bélgica, previo al Mundial de Fútbol de 2026, en el Estadio Rujevica de Rijeka, el 2 de junio de 2026. Foto: MARKO PERKOV / AFP / MARKO PERKOV

Modric, símbolo de la mejor Croacia de la historia

A sus 40 años, Luka Modric continúa siendo el principal referente de Croacia y el rostro más representativo de la etapa más exitosa del fútbol croata.

Ganador del Balón de Oro en 2018, subcampeón del mundo en Rusia 2018 y tercer lugar en Qatar 2022, el centrocampista ha sido la pieza central de un equipo que logró posicionarse entre las potencias internacionales durante la última década.

El seleccionador Zlatko Dalic volvió a destacar su importancia dentro del grupo al definirlo como una figura clave en la estructura del equipo. “Es mi mano derecha en el campo”, afirmó el entrenador croata antes del encuentro.

Modric respondió en la cancha tras la derrota ante Inglaterra

La previa del encuentro estuvo marcada por la necesidad de reacción tras la derrota sufrida frente a Inglaterra en la primera jornada. El seleccionador Zlatko Dalic había pedido una respuesta inmediata de su equipo y Croacia logró cumplir el objetivo con una victoria ajustada pero fundamental ante Panamá.

El triunfo permitió que la celebración por los 200 partidos de Modric tuviera un contexto ideal, combinando un récord histórico individual con tres puntos de enorme valor para el conjunto croata.

Antes del encuentro, Dalic había vuelto a destacar la importancia del capitán dentro del grupo. “Es mi mano derecha en el campo”, afirmó el entrenador, quien considera a Modric una pieza indispensable tanto dentro como fuera del terreno de juego.

ASÍ DESPIDIÓ EL ESTADIO TORONTO A LUKA MODRIC



El 10 de Croacia fue sustituido por Mario Pašalić y los aplausos llovieron por el capitán europeo.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/3auqA9BLpc — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026

Messi y Cristiano, los otros referentes del club

La marca alcanzada por Modric lo coloca junto a dos de los futbolistas más influyentes de todos los tiempos.

Lionel Messi llegó a los 200 partidos con la selección argentina durante el Mundial 2026, en el encuentro frente a Argelia, convirtiéndose también en uno de los pocos jugadores en alcanzar esa cifra.

Por su parte, Cristiano Ronaldo continúa ampliando el récord absoluto de presencias internacionales. El portugués disputó su encuentro número 230 con Portugal frente a Uzbekistán y celebró la marca con un doblete en la victoria de su selección.

Ahora, Luka Modric comparte con ambos astros un lugar privilegiado en la historia del fútbol internacional, consolidando aún más un legado que ya lo sitúa entre los mejores futbolistas de su generación.

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