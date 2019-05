Luka Modric: "Me gustaría compartir equipo con Paolo Guerrero, es un gran jugador"

Luka Modric no dudó en elegir a Paolo Guerrero como compañero de equipo cuando fue consultado por el presentador peruano Jesús Alzamora, quien publicó la entrevista en su cuenta oficial de Instagram. El volante del Real Madrid se manifestó en una breve entrevista, en la que opinó lo siguiente de 'Depredador'.

"Nos ganaron 2-0 antes del Mundial ¿no? (risas). Me gustaría compartir equipo con Paolo Guerrero, es un gran jugador", precisó el mediocampista croata.

Además, Alzamora le comentó que en la ciudad de Cajamarca, nació un niño al cual su padre le colocó 'Luka Modric' en referencia a él, lo cual generó la sorpresa del crack del Real Madrid.

"¿Eso es de verdad? Que orgullo me hace sentir eso. Me hace sentir muy honrado lo que me cuentas y es gracias a esta profesión", manifestó Modric.