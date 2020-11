Luka Modric dejó claro su deseo de seguir en el Real Madrid y aseguró que “tiene fútbol y piernas para seguir”. El croata habló de su futuro en el cuadro merengue, donde tiene contrato hasta el 30 de junio de 2021 y se evaluaría su renovación. Además, habló del partido contra el Inter de Milán por la Champions League.

En una rueda de prensa, Modric fue consultado sobre su posible renovación con el Real Madrid y dejó abierta la posibilidad de seguir en el cuadro merengue. “Me siento bien. Estos partidos que no he jugado es una decisión del míster y cuando juego lo intento hacer bien. Me siento bien y me siento fuerte. Tengo bastante fútbol y fuerza en mis piernas para seguir. Se está hablando mucho de mi situación, pero vamos a ver qué pasa en el futuro”, declaró el croata.

Acto seguido, Modric aseguró que desea colgar los chimpunes en el Real Madrid. “Lo he dicho muchas veces, pero vamos a ver qué pasa. Siempre doy la misma respuesta. Yo me siento bien y quiero seguir en el Madrid. Siento que puedo ayudar al equipo. Si me preguntas que quiero, claro que quiero. Quiero acabar mi carrera aquí, pero depende de muchas cosas. Pero nadie más contento que yo si consigo acabar mi carrera aquí”.

Partido clave

Mañana el Real Madrid choca con el Inter de Milán por la fecha 4 de la Champions League y este encuentro será clave para ambos equipos. Los merengues son terceros con 4 puntos, mientras que los neroazzurros son coleros con dos, por lo que están obligados a sumar de a tres para seguir en carrera por la ‘Orejona’. El arranque de los madridistas no fue bueno y Luka Modric habló al respecto. “Hay que afrontarlo como una final para nosotros. Hay que jugarlo bien como equipos, estar juntos y unidos y ayudarnos unos a otros. Espero que vamos a estar a la altura del partido”, explicó el volante.

Además, agregó: “Cada partido es complicado. Si no estás a tu máximo nivel, te cuesta ganar partidos, sobre todo en Europa. Tenemos que mostrar la fortaleza y la unidad que hemos demostrado tantas otras veces en esta competición”, puntualizó.

