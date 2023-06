Sale el campeón. Manchester City vs. Inter de Milán , EN VIVO-ONLINE-EN DIRECTO chocan este 10 de junio del 2023, por la finalísima de la Champions League 2022-2023 . Los ‘Citizens’ tienen una cita con la historia, ya que desde que llegó el Pep Guardiola buscan este distintivo y este fin de semana ante el los ‘Neroazurri’ tienen la gran chance de poder conseguirlo. Simone Inzaghi, por su parte afirmó en la previa que sus dirigidos “no tienen miedo” a Erling Haaland y compañía: “Se trata de un partido de fútbol, no hay miedo que tener”. El partido se jugará en Estambul y va desde las 13:00 horas de Perú y Colombia; además la transmisión estará a cargo de ESPN , Star Plus y HBO Max.

Simone Inzaghi se mostró tranquilo el lunes, al afirmar que el Inter de Milán no tiene miedo del Manchester City de cara a la final de Liga de Campeones del sábado, en Estambul. “Se trata de un partido de fútbol, no hay miedo que tener”, declaró el técnico italiano. “Les respetamos mucho, pero estamos orgullosos de jugar esta final porque la queremos con toda nuestras fuerzas”.

El Inter tendrá sin embargo la dura tarea de detener al potente ataque del City, liderado por el temible Erling Haaland, autor hasta la fecha de 12 goles esta temporada en Liga de Campeones, asegurándose acabar máximo goleador de la edición 2023. El City, ya campeón de la Premier League, logró el sábado su segundo título de la temporada al derrotar 2-1 al Manchester United en la final de la FA Cup en Wembley, gracias a un doblete de Ilkay Gundogan que le acerca a un triplete histórico. Tras proclamarse ya campeón de la Premier League, el City podría convertirse en el segundo equipo inglés en lograr un triplete si vence en Estambul al Inter de Milán en la final de la Liga de Campeones, después de que el United lo hiciera en la temporada 1998-1999.

¿Cuándo se juega la final de la Champions League, M City vs. Inter, EN VIVO?

La final de la Champions League 2023, según la programación oficial de la UEFA se jugará este sábado 10 de junio en la ciudad de Estambul, Turquía. Aquí te contamos todos los detalles de la previa, durante y post partido.

¿A qué hora se juega el partido, Manchester City vs. Inter EN VIVO?

Desde las 14:00 horas de territorio peruano iniciará el partido entre Manchester City e Inter de Milán, por la finalísima de la Champions League 2023. El duelo se disputará en el Estadio Olímpico Atatürk de la ciudad de Estambul en Turquía. Si te encuentras en otro país como Argentina, México, España o Estados Unidos, aquí te dejamos la lista:

España | 21:00 horas

Argentina | 16:00 horas

Perú | 14:00 horas

Colombia | 14:00 horas

México | 13:00 horas

Estados Unidos |

Uruguay | 16:00 horas

Bolivia | 16:00 horas

Ecuador | 14:00 horas

¿Qué canal pasa y dónde ver la final de la UEFA Champions League 2022-23?

Según lo informado por la programación oficial de la UEFA, la final de la Champions League entre Manchester City vs Inter podrá televisar, ver y seguir por la señal oficial de Star Plus, ESPN, Hbo Max y TNT Sports. Además tienes las opciones de:

¿Dónde se jugará la final de la UEFA Champions 2023?

El partido final de la UEFA Champions League 2023 entre M. City e Inter de Milán, en vivo se jugará este sábado 10 de junio en el Estadio Olímpico Atatürk de la ciudad de Estambul en Turquía. El recinto tiene una capacidad para 75 mil personas y fue construído en el 2002, cuando Turquía fue candidato para ser sede de los Juegos Olímpicos de 2008.

Links de streaming para ver la final, Manchester City - Inter

Hay muchas opciones para ver la final de la Championes entre Manchester City vs. Inter, en vivo. Para que puedas saber en qué links puedes ingresar para ver la Liga de Campeones aquí te dejamos la lista, según el país en el que te encuentres:

¿Quién paga más? Así van las apuestas Manchester City - Inter?

En las casas de apuestas, muchos ya empiezan a hablar de los pronósticos y predicciones para lo que será la final entre Manchester City e Inter de Milán. El cuadro del Pep Guardiola marcha como favorito para ganar su primera Liga de Campeones. Es por ello que el elenco inglés tiene la cuota más baja si gana: una victoria de los ‘Citizens’ paga entre 1.44 y 1.47, dependiendo el sitio. Por el contrario un triunfo del elenco italiano paga entre 6.00 y 7.00. Un empate solo paga entre 4.50 y 5.00.

¿Cuántos títulos tiene Inter y Manchester City en Europa?

En la Premier League y Champions League, el Manchester City en los últimos años se ha convertido en un club que siempre pelea títulos y se mantiene en los primeros lugares de los torneos en donde compite. El City tiene 9 títulos en la Premier League, 8 en la Copa de la Liga, 7 en la FA Cup, 1 en la Recopa, 6 en la Community Shield y 7 en la EFL Championship.

¿Cuántas finales ha jugado Pep Guardiola en la Champions?

Pep Guardiola empezó su carrera como técnico en el Barcelona, club en donde también se consagró como futbolista. Como técnico de los azulgranas, se coronó campeón de la Champions League en el 2009, ganándole la final al Manchester United. En el 2011 repitió el plato frente a la Roma en el estadio de Wembley. Tras su paso de uno de los mejores Barcelona de la historia, el DT español decidió seguir su carrera en Bayern Múnich, en donde no pudo superar la fase de semifinales desde el 2014 hasta el 2016.

Historial del Manchester City vs. Inter de Milán, la final de la UEFA Champions

Del saque diremos que el encuentro entre Manchester City vs. Inter de Milán será la primera vez que ambas escuadras se vean las caras. Pero, aquí te contamos cómo le fue al elenco de Guardiola cada vez que le tocó enfrentar a equipos italianos:

Así va el historial de City vs. clubes italianos

16 partidos

6 victorias

6 empates

4 derrotas

Así va el historial de Inter de Milán vs. clubes ingleses

40 partidos

16 triunfos

6 empates

18 derrotas

Posibles formaciones de Manchester City e Inter de Milán

Manchester City : Ederson; Walker, Dias, Akanki, Aké; Rodri, Gundogan, De Bruyne; Bernardo Silva, Grealish y Haaland. DT: Pep Guardiola

: Ederson; Walker, Dias, Akanki, Aké; Rodri, Gundogan, De Bruyne; Bernardo Silva, Grealish y Haaland. DT: Pep Guardiola Inter de Milán: Onana; Acerbi, Bastoni, De Vrj; Dumfries, Brozovic, Barella, Çalhanoglu, Dimarco; Lautaro Martínez y Edin Dzeko. DT: Simone Inzaghi.