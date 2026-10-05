¿Mal inicio de la era Gallardo? Ecuador terminó último de la Copa Kirin, sin victorias y con solo un gol. (Foto: AFP)
¿Mal inicio de la era Gallardo? Ecuador terminó último de la Copa Kirin, sin victorias y con solo un gol. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Ecuador cerró su gira asiática sin obtener los resultados que deseaba. En el arranque de la era Marcelo Gallardo como entrenador, el combinado norteño terminó último de la Copa Kirin 2026, sin conseguir victorias en sus partidos amistosos y habiendo marcado apenas un gol.

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