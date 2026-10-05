Ecuador cerró su gira asiática sin obtener los resultados que deseaba. En el arranque de la era Marcelo Gallardo como entrenador, el combinado norteño terminó último de la Copa Kirin 2026, sin conseguir victorias en sus partidos amistosos y habiendo marcado apenas un gol.

El inicio del ciclo de Gallardo genera repercusión en dicho país. Ecuador perdió 3-0 ante Corea del Sur en un amistoso. Luego disputó la Copa Kirin y tampoco consiguió buenos resultados: perdió 5-4 en penales ante Japón tras igualar 0-0 y también cayó 7-6 ante Panamá luego de empatar 1-1 en los 90′.

Marcelo Gallardo entrenador de la Selección de Ecuador 🇪🇨 Los penales siempre se practican pero el contexto no es el mismo Vía @marcolopezc95 https://t.co/K7tBwNgLje — TERADEPORTES (@Teradeportes) October 5, 2026

Ecuador no pudo ante Panamá

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo volvió a sufrir dentro del campo. Panamá tomó ventaja en el marcador a los 38’ gracias a Josué Vergara, quien aprovechó una acción ofensiva para poner el 1-0. Ecuador tuvo que reaccionar y encontró la igualdad en el segundo tiempo.

Juan Riquelme Angulo, con apenas 18 años, apareció a los 57’ para marcar el empate y escribir su nombre en la etapa de Gallardo al frente del ‘Tri’. El delantero consiguió así el primer gol con su selección esde la llegada del técnico argentino y devolvió la ilusión a un equipo que venía de quedarse sin marcar ante Corea del Sur y Japón.

El encuentro terminó igualado y todo tuvo que resolverse desde los doce pasos. Pedro Vite, John Yeboah, Nilson Angulo, Kenny Arroyo y William Pacho, entre otros, mantuvieron a Ecuador con posibilidades durante una definición que se alargó hasta los últimos remates. Sin embargo, Anthony Valencia falló uno de sus disparos y la serie quedó a merced del último lanzamiento.

Con ello, Ecuador cerró su gira norteamericana sin triunfos y con la necesidad de mejorar para encarar las próximas Eliminatorias. El cuadro norteño disputó la Copa del Mundo 2026 y buscará clasificarse nuevamente a la máxima cita mundialista.

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