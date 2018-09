Manchester City: 4 datos del club más rico del mundo que hace 10 años no podía pagar sus cuentas

Sin puertas en los baños, ni café, con una multimillonaria deuda y más de tres décadas de fracasos y decepciones deportivas.

Esa era la realidad del Manchester City hace 10 años, época en la que el club ciudadano, opacado a la sombra de su glamuroso eterno rival, el Manchester United, estuvo cerca de desaparecer sumergido en un caos financiero.

De allí de la importancia de lo que ocurrió el 1 de setiembre de 2008, fecha en la que el grupo inversor Abu Dhabi United, propiedad del jeque Mansour bin Zayed al-Nahyan, acordó la compra del equipo que transformaría para siempre la Liga Premier y el fútbol en general.

El jeque Mansour. junto a Pep Guardiola, ha tenido un impacto que trasciende el fútbol en Manchester. (Foto: Getty Images)

De la noche a la mañana el Manchester City se había convertido en el club más rico del mundo, arropado por la inmensa fortuna de sus nuevos propietarios.

Ese fue el comienzo de un proceso que sigue teniendo un fuerte impacto en el mundo del balón como lo demuestra la temporada histórica que completó el equipo la pasada temporada.

Y si bien su presente está documentado en "All or Nothing: Manchester City" la serie que lanzó recientemente Amazon Prime, la plataforma de contenidos en línea (streaming, en inglés) de la gigante comercial, hay cuatro hechos que han pasado desapercibidos sobre su proceso de transformación durante la última década.

1. "No podíamos pagar las cuentas"

Antes de la llegada del jeque Mansour, Manchester City se encontraba al borde del colapso financiero e institucional.

El club estaba siendo arrastrado por los problemas judiciales de quien por entonces era su dueño, el ex primer ministro de Tailandia Thaksin Shinawatra, a quien la justicia de su país le había congelado todos sus activos.

Aficionados del Manchester City protestan tras la derrota sufrida por su equipo contra Middlesbrough en mayo de 2008. (Foto: Getty Images)

Eso repercutía en lo deportivo, como lo demuestra la goleada 8-1 que sufrió el equipo en la última fecha de la temporada 2007-2008 frente al Midlesbrough.



"Estábamos en una situación desesperada", recuerda el entonces director ejecutivo, Garry Cook.



"La suerte siempre cumple un rol importante en situaciones así y justo el grupo de Abu Dhabi United se encontraba en el mercado buscando un club de fútbol".



"El sueño que nosotros le vendimos fue más que comprar a 24 futbolistas. Se trataba de comprar la oportunidad de crear algo especial", le comentó Cook a la BBC.



"Lo que no nos dimos cuenta, como grupo, de la trascendencia de los que lo iba a pasar y los niveles que llegaría a alcanzar".

2. El efecto Robinho

Cuando Robinho dejó el Real Madrid para firmar por el Manchester City muchos lo criticaron por llegar a un club lejos de la élite del fútbol europeo. (Foto: AFP)

Es posible que en sus dos temporadas en Inglaterra el delantero brasileño no haya podido responder a las expectativas que generó su fichaje por un monto récord para la época en el fútbol inglés.

Días antes de la llegada del brasileño, Manchester City fichó a Vicent Kompany. (Foto: Getty Images)

La euforia que generó su fichaje no solo afectó a los aficionados, sino que también afectó a los jugadores.

"Fue surrealista porque salía de toda proporción de la realidad que nos rodeaba", recordó el belga Vicent Kompany.

"Una superestrella estaba aterrizando a un club en el que no había llegado una en su mejor momento en mucho tiempo. A todos nos llegó la presión de que había que hacerlo bien y triunfar".

3. Objetivo Kaká

En enero de 2009, en la primera ventana de transferencias después de la llegada del jeque Mansour, el Manchester City no pudo persuadir al brasileño Kaká de unirse al club pese a la presencia de una oferta de más de US$100 millones, que hubiera sido récord para la época.

City ofreció una suma récord por Kaká, pero el brasileño decidió seguir en el Milan antes de fichar por el Real Madrid. (Foto: Getty Images)

"Fuimos por Kaká, que fue otra declaración de nuestra ambición. Pero nuestra agresividad hizo que la gente se detuviera y pensara que había algo que no estaba bien", reconoció Cook.

"Me pregunto si Kaká se ha tomado el tiempo de ver la situación diferente ahora y pensar qué hubiera pasado de haber fichado por el Manchester City".

Meses después el brasileño llegaría al Real Madrid donde tuvo un paso con más pena que gloria, mientras City le arrebató al argentino CarlosTévez al Manchester United.

Al 'Apache' lo acompañaron al año siguiente Yayá Touré y David Silva, mientras que su compatriota Sergio Agüero se unió en 2011.

4. Era un grande

Desde entonces City ha ganado tres títulos en la Liga Premier de las siete temporadas disputadas y conquistado tres Copas de la Liga.

Un éxito deportivo que también ha repercutido lejos de la cancha como en la creación de una academia internacional de fútbol, la promoción de un equipo femenino y millones de dólares invertidos en las zonas que rodean el estadio Etihad.

"Hay orgullo al saber que nunca hemos olvidado el lugar del que venimos", resalta Cook.

El argentino Sergio Agüero con el trofeo de la Liga Premier. (Foto: Getty Images)

"Hace 10 años los niños no usaban la camiseta del City entre sus amigos porque no se sentían orgullosos. Ahora ves toda la ciudad vestida de celeste con mucho orgullo".

Por algo Kompany, quien desde su llegada se ha convertido en el líder indiscutido del club, se refiere al pasado del club.

"Era un club con mucha historia, uno de los grandes, pero no tenía esa mentalidad, se había perdido en algún lugar del camino", dijo.

"El progreso ha sido tremendo", concluyó sin poner límites hasta dónde puede llegar el club.