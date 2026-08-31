Manchester City ha iniciado conversaciones con Chelsea para intentar concretar el fichaje del argentino Enzo Fernández en las últimas horas del mercado de pases. El campeón del mundo se ha convertido en uno de los principales objetivos del club inglés para reforzar su mediocampo.

Según informó Sky Sports, el City abrió contactos con Chelsea para conocer las condiciones de una eventual transferencia del volante argentino. La operación podría convertirse en una de las más importantes del actual mercado si las negociaciones llegan a buen puerto.

De acuerdo con otros reportes surgidos en Inglaterra, Manchester City estaría dispuesto a realizar una importante inversión por el mediocampista, con cifras que rondarían los 137 y 140 millones de euros. Sin embargo, por el momento, las partes continúan en conversaciones y no se ha confirmado un acuerdo definitivo.

Manchester City busca reforzar su mediocampo

El interés del equipo ciudadano por Enzo Fernández surge en medio de la necesidad de reforzar su mediocampo. El argentino, de 25 años, se ha consolidado como una de las principales figuras de Chelsea desde su llegada procedente de Benfica y cuenta con experiencia tanto en la Premier League como en la selección argentina.

Enzo fue una de las piezas importantes de Argentina en la conquista del Mundial de Qatar 2022 y posteriormente protagonizó uno de los traspasos más caros de la historia del fútbol inglés cuando Chelsea pagó una elevada cifra por su fichaje.

Ahora, Manchester City busca convencer al club londinense para desprenderse del futbolista antes del cierre del mercado. Las próximas horas serán determinantes para conocer si las conversaciones avanzan hacia un acuerdo.

Chelsea deberá decidir el futuro de Enzo Fernández

La postura de Chelsea será clave para el desenlace de la operación. Aunque Enzo Fernández es uno de los futbolistas importantes de la plantilla, una oferta cercana a los 140 millones de euros podría obligar al club a evaluar seriamente su salida.

Las informaciones sobre el futuro del argentino se producen cuando el mercado de fichajes entra en su etapa final. Manchester City ha acelerado las gestiones y busca cerrar una operación de alto impacto antes de que termine el plazo para realizar incorporaciones.

Por ahora, no existe un anuncio oficial de ninguno de los dos clubes. Enzo Fernández continúa siendo jugador de Chelsea, mientras Manchester City mantiene abiertas las conversaciones para intentar concretar uno de los grandes fichajes de las últimas horas del mercado.