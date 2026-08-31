Por Redacción EC

Manchester City ha iniciado conversaciones con Chelsea para intentar concretar el fichaje del argentino Enzo Fernández en las últimas horas del mercado de pases. El campeón del mundo se ha convertido en uno de los principales objetivos del club inglés para reforzar su mediocampo.

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