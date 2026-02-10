Manchester City prepara 115 millones de euros para fichar a un jugador “de moda”

Manchester City tiene ya preparada una oferta que asciende a 115 millones de euros para poder fichar en este mercado a un centrocampista que está en los ojos del fútbol europeo y cuyos agentes ya empezaron conversaciones con el club inglés.

Se trata de un volante de 23 años que se ha convertido, además, en pieza clave para Thomas Tuchel en la selección de Inglaterra: Elliot Anderson. Actualmente, el futbolista milita en Nottingham Forest, cuyo juego es muy del agrado de Pep Guardiola.

Antes de llegar a Nottingham Forest, el equipo pagó por él 41,2 millones de euros por un contrato que va hasta el 2029. Cabe recordar que el mediocampista fue formado en Newcastle y debutó en dicho club.

Para Pep Guardiola, Anderson sería un gran compañero de zona para Declan Rice al mismo estilo de doble pivote de la selección inglesa. Se sabe que Nottingham no dejará libre al jugador por menos de 93 millones de euros, y es por eso que el cuadro citadino irá con la oferta irrechazable de 115 millones de euros sobre la mesa.