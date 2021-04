Manchester City conquistó la Carabao Cup al vender por 1-0 al Tottenham en el estadio de Wembley. El defensa francés Aymeric Laporte (82′) marcó el único gol del partido frente a los 8.000 espectadores que se dieron cita en el coloso. Los ‘citizens’ alcanzaron el título por cuarta vez consecutiva.

Sergio Agüero no ingresó y permaneció en la banca de suplentes, pero al término del partido festejó con sus compañeros. En junio próximo, el ‘Kun’ dejará el Manchester City luego de diez años tras una serie de lesiones y un cuadro de coronavirus que lo alejaron del verde. A pesar de ello, el capitán Fernandinho tuvo un gran gesto con el argentino.

El brasileño recibió la copa y tras alzarla le cedió el trofeo a Agüero, que festejó con la afición ‘citizens’ que llegó al estadio de Wembley. El es el máximo goleador del Manchester City con 257 conquistas desde que arribó en la temporada 2011/12.

Celebraciones del campeón

Ya en el camerino, el argentino se mostró más suelto e interactuó con sus compañeros en sus redes sociales. Incluso, Agüero compartió un video junto a Aymeric Laporte, autor del gol con el que Manchester City se coronó campeón de Carabao Cup. Las imágenes del ‘Kun’ con la copa se hicieron viral rápidamente y recibió mensajes de sus seguidores.

El futuro de Sergio Agüero es incierto, pues tras su anuncio de salida del Manchester City, que será el 30 de junio de este año, no se ha oficializado su llegada a algún club. En las últimas semanas, el diario As indicó que el ‘Kun’ estaría muy cerca de cerrar su incorporación con Barcelona, pero no hay ninguna oficialización.

