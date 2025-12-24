El Manchester City de Pep Guardiola está interesado en poder fichar al ghanés Antoine Semenyo. Según informó la BBC, el joven delantero que milita en Bournemouth ya tiene conversaciones avanzadas con el cuadro ‘citadino’.

La idea es que el futbolista de 25 años pueda incorporarse en el mercado de invierno de la Premier League y Manchester City quiere cerrar el trato cuanto antes luego de que el ghanés viviera su mejor momento.

Semenyo es, a día de hoy, uno de los jugadores mejor cotizados en el campeonato inglés y se conoce que la propuesta de Manchester City no es la única que mantiene sobre la mesa. La cláusula de Semenyo es de 72 millones de euros para que pueda salir este enero de su actual equipo.

En lo que va de la temporada, el futbolista ha anotado ocho goles y dio tres asistencias en 13 partidos de la Premier League, una marca que ha llamado la atención de los clubes más grandes. El último lunes anotó un gol y dio una asistencia en el partido de 4-4 ante Manchester United.