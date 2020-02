Manchester City no podría ser parte de la Champions League por los próximo dos años. La UEFA tomó esta decisión luego de analizar la situación económica del club y crea que no cumplió con las leyes del Fair Play Financiero, las cuales, no permiten que los clubes eurpeos gasten más de lo que pueden tener en ingresos.

Para muchos, Pep Guardiola no debería continuar en el equipo. La Champions es uno de sus objetivos hace mucho, por lo que si no la puede tener en sus planes, es mejor no continuar. Sin embargo, esto estaría descartado.

Según informa BBC y The Sun, el ex técnico del Barcelona se habría reunido con Ferrán Soriano para comunicarle que a pesar de la sanción impuesta por la UEFA continuará como entrenador del Manchester City. “Cualquiera que sea la liga en la que juguemos estaré aquí, incluso si nos ponen en League Two. Estaré aquí", aseguró el español.

La sanción impuesta al conjunto de los ‘citizens’ aun está en tela de juicio. El club irá al TAS en búsqueda de una reducción. El contrato de Guardiola expira en 2021, al término de la próxima temporada que sería la primera campaña que el City estaría fuera de la máxima competición europea.

MÁS EN DT

TE PUEDE INTERESAR